Эпичная авария с «Тойотой» попала на видео: машина вылетела через сугроб на встречку Бердского шоссе

В социальных сетях появилось видео с кадрами утренней аварии на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска: водитель «Тойоты Камри» вылетел на встречку через сугроб и спровоцировал ДТП.
По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», сегодня утром на Бердском шоссе столкнулись седан «Тойота Камри» и хэтчбек «Ниссан Марч». В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
— Сообщений из больницы о том, что кто-то пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, на данный момент в Госавтоинспекцию не поступало, — рассказали в группе пропаганды, предположив, что владельцам машин причинён только материальный ущерб.
На кадрах с видеорегистратора видно, что один из автомобилей переезжает кучу снега на разделительной полосе, попадает на встречную полосу и сталкивается со вторым участником ДТП.
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