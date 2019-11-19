Эпичная авария с «Тойотой» попала на видео: машина вылетела через сугроб на встречку Бердского шоссе

В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала

В социальных сетях появилось видео с кадрами утренней аварии на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска: водитель «Тойоты Камри» вылетел на встречку через сугроб и спровоцировал ДТП.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», сегодня утром на Бердском шоссе столкнулись седан «Тойота Камри» и хэтчбек «Ниссан Марч». В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

— Сообщений из больницы о том, что кто-то пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, на данный момент в Госавтоинспекцию не поступало, — рассказали в группе пропаганды, предположив, что владельцам машин причинён только материальный ущерб.

