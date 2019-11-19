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Происшествия

Эпичная авария с «Тойотой» попала на видео: машина вылетела через сугроб на встречку Бердского шоссе

На встречной полосе «Тойота» столкнулась с «Ниссаном»

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В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала

В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала

В социальных сетях появилось видео с кадрами утренней аварии на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска: водитель «Тойоты Камри» вылетел на встречку через сугроб и спровоцировал ДТП.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», сегодня утром на Бердском шоссе столкнулись седан «Тойота Камри» и хэтчбек «Ниссан Марч». В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

— Сообщений из больницы о том, что кто-то пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, на данный момент в Госавтоинспекцию не поступало, — рассказали в группе пропаганды, предположив, что владельцам машин причинён только материальный ущерб.

На кадрах с видеорегистратора видно, что один из автомобилей переезжает кучу снега на разделительной полосе, попадает на встречную полосу и сталкивается со вторым участником ДТП. 

Если вы стали участником этой аварии и можете рассказать подробности или сделали фото с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

На улице Петухова сегодня утром столкнулись несколько легковых машин. Водителя одного из седанов пришлось доставать спасателям — девушку зажало подушками безопасности

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КОММЕНТАРИИ (16)

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19 ноя 2019 в 14:34
+6 −1

А чё передовые японческие бортовые системы не спасли полунедопремиальное ведро?

19 ноя 2019 в 14:32
+5 −2

На марче водитель был не готов. Вместо того, чтобы нажать тормоз и дождаться ухода машины со своей траектории, он рванул ей...

Qwerty
19 ноя 2019 в 14:35
+2 −2

Японское барахло опять в поисках столба. Не повезло. На этот раз в авто.