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Образование

Морозы все ближе: памятка, при какой температуре можно не ходить в школу

Родители должны предупредить классного руководителя, что ребёнок на занятия не придёт

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Во время сильных морозов родители могут не отпускать ребёнка в школу

Во время сильных морозов родители могут не отпускать ребёнка в школу

В Новосибирскую область возвращаются морозы — синоптики предупредили, что температура ночью местами по области может опуститься до –35 градусов, а днём до –25...–28 (подробный прогноз читайте тут). Предупреждение о резком похолодании выпустила и мэрия Новосибирска.

Новосибирцам нужно будет принимать решение, вести ли ребёнка в детский сад или школу в мороз. НГС подготовил памятку, в каких случаях прогул будет законным.

Если вы решили не отпускать ребёнка в школу из-за морозов, то не забудьте сообщить об этом классному руководителю или администрации учебного заведения. Нужно это сделать в письменном виде.

— Уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных организаций в период резкого понижения температуры неправомерно, — объясняли в мэрии во время прошлых февральских морозов.

В субботу в Новосибирске, несмотря на мороз в –25 градусов, на территории парка отдыха «Пикниковый рай» состоялся забег «Забугор» с дистанциями 8 и 16 километров. НГС выбрал 20 лучших фотографий.

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КОММЕНТАРИИ (15)

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19 ноя 2019 в 15:31
+11 −1

Мы раньше в любую погоду и мороз по - 40 ходили в школу... А сейчас дети слабые пошли боятся обморозится... Яжематеря и рспшки им...

совок он такой
19 ноя 2019 в 15:28
+12 −0

Раньше мальцами в -30 хоккей на улице гоняли, в школу даже при сорокете ходили и не ныли. А сейчас же тихий ужос, снег, мороз...

19 ноя 2019 в 15:32
+9 −1

Учась в третьем классе, зимой 1987-1988 в школу ходили в любой мороз. Помнится было -33, но солнце и всё сокрушались, что...