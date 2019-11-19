Морозы все ближе: памятка, при какой температуре можно не ходить в школу

В Новосибирскую область возвращаются морозы — синоптики предупредили, что температура ночью местами по области может опуститься до –35 градусов, а днём до –25...–28 (подробный прогноз читайте тут). Предупреждение о резком похолодании выпустила и мэрия Новосибирска.
Новосибирцам нужно будет принимать решение, вести ли ребёнка в детский сад или школу в мороз. НГС подготовил памятку, в каких случаях прогул будет законным.
Если вы решили не отпускать ребёнка в школу из-за морозов, то не забудьте сообщить об этом классному руководителю или администрации учебного заведения. Нужно это сделать в письменном виде.
— Уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных организаций в период резкого понижения температуры неправомерно, — объясняли в мэрии во время прошлых февральских морозов.
В субботу в Новосибирске, несмотря на мороз в –25 градусов, на территории парка отдыха «Пикниковый рай» состоялся забег «Забугор» с дистанциями 8 и 16 километров. НГС выбрал 20 лучших фотографий.