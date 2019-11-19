Морозы все ближе: памятка, при какой температуре можно не ходить в школу

Во время сильных морозов родители могут не отпускать ребёнка в школу

В Новосибирскую область возвращаются морозы — синоптики предупредили, что температура ночью местами по области может опуститься до –35 градусов, а днём до –25...–28 (подробный прогноз читайте тут). Предупреждение о резком похолодании выпустила и мэрия Новосибирска.

Новосибирцам нужно будет принимать решение, вести ли ребёнка в детский сад или школу в мороз. НГС подготовил памятку, в каких случаях прогул будет законным.