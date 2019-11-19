Родные женщины, погибшей в сильном пожаре на Королева: «Уже месяц не можем похоронить — не отдают тело»

В Новосибирске родственники женщины, погибшей при пожаре, уже месяц не могут забрать её тело и похоронить.
Трагедия произошла 21 октября на складах по улице Королёва — огонь быстро распространился по складским помещениям на площади около 3 тысяч квадратных метров. Мария — жена одного из предпринимателей, офис которого охватил огонь — не смогла вовремя выбраться из здания и погибла.
— У её мужа по соседству [с местом возгорания] был цех по полимерным покрытиям. А на территории мебельного цеха у них у всех были офисы. Вот она сидела в офисе, ждала мужа. Начался пожар, не успела выбраться. Нам просто не отдают тело из морга, потому что надо определить, что это именно она. А чтобы это определить, нужно сделать экспертизу ДНК. Но её никто не делает. Следователю некогда направление выдавать. К нему приезжаешь, он говорит: «Я вам перезвоню попозже». Проходит неделя, опять приезжаешь: «Мне некогда». И уже месяц завтра будет, — рассказал корреспонденту НГС Игорь, брат погибшей.
При этом, по словам родственников, им не сообщают, возбуждено ли сейчас уголовное дело.
— У матери скоро нервный срыв будет, что ребёнка похоронить не может. Да и мы все в таком же состоянии. По идее должны были бы возбудить дело по 109 статье («Причинение смерти по неосторожности». — Прим. ред.), но информацию никто никакую не даёт, — добавил брат погибшей.
В Следственном комитете заверили, что все необходимые экспертизы проводятся. Уголовное дело пока не возбуждено.
— В настоящее время по материалу процессуальной проверки назначены все необходимые судебные экспертизы, а также проводятся проверочные мероприятия в соответствии с требованиями норм УПК РФ. Проведение проверки продолжается, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сроки, когда тело погибшей родственники смогут забрать, пока не называются.
Вчера в пожаре в частном бревенчатом доме в Болотном Новосибирской области погибла женщина с двумя маленькими детьми.