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Город

Родные женщины, погибшей в сильном пожаре на Королева: «Уже месяц не можем похоронить — не отдают тело»

Супруга одного из предпринимателей ждала мужа в офисе и не смогла вовремя выбраться на улицу

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У мужа Марии находился в этом здании цех по полимерным покрытиям&nbsp;

У мужа Марии находился в этом здании цех по полимерным покрытиям 

В Новосибирске родственники женщины, погибшей при пожаре, уже месяц не могут забрать её тело и похоронить.

Трагедия произошла 21 октября на складах по улице Королёва — огонь быстро распространился по складским помещениям на площади около 3 тысяч квадратных метров. Мария — жена одного из предпринимателей, офис которого охватил огонь — не смогла вовремя выбраться из здания и погибла.

— У её мужа по соседству [с местом возгорания] был цех по полимерным покрытиям. А на территории мебельного цеха у них у всех были офисы. Вот она сидела в офисе, ждала мужа. Начался пожар, не успела выбраться. Нам просто не отдают тело из морга, потому что надо определить, что это именно она. А чтобы это определить, нужно сделать экспертизу ДНК. Но её никто не делает. Следователю некогда направление выдавать. К нему приезжаешь, он говорит: «Я вам перезвоню попозже». Проходит неделя, опять приезжаешь: «Мне некогда». И уже месяц завтра будет, — рассказал корреспонденту НГС Игорь, брат погибшей.

При этом, по словам родственников, им не сообщают, возбуждено ли сейчас уголовное дело.

— У матери скоро нервный срыв будет, что ребёнка похоронить не может. Да и мы все в таком же состоянии. По идее должны были бы возбудить дело по 109 статье («Причинение смерти по неосторожности». — Прим. ред.), но информацию никто никакую не даёт, — добавил брат погибшей.

В Следственном комитете заверили, что все необходимые экспертизы проводятся. Уголовное дело пока не возбуждено.

— В настоящее время по материалу процессуальной проверки назначены все необходимые судебные экспертизы, а также проводятся проверочные мероприятия в соответствии с требованиями норм УПК РФ. Проведение проверки продолжается, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сроки, когда тело погибшей родственники смогут забрать, пока не называются.

Вчера в пожаре в частном бревенчатом доме в Болотном Новосибирской области погибла женщина с двумя маленькими детьми.

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КОММЕНТАРИИ (10)

19 ноя 2019 в 16:03

неужели это так важно? нервный срыв не из-за того, что ребенка невозможно опознать без днк-экспертизы, а из-за того, что останки нельзя закопать?

снежок по локоток
19 ноя 2019 в 16:10

Уже целый месяц мурыжат тело погибшей? 21 век на дворе однако, но он, видать, не в России.

123
19 ноя 2019 в 16:15

Ну и зачем нам эти интимные подробности?