Популярный горнолыжный комплекс под Новосибирском закрылся перед началом сезона

Когда именно закончится ремонт в горнолыжном комплексе, пока неизвестно Фото: Густаво Зырянов

Горнолыжный комплекс «Новососедово» в Искитимском районе Новосибирской области закрылся на ремонт — сроки его открытия пока неизвестны.

— Лучший горнолыжный комплекс области закрывается. Слабенькая версия руководства комплекса «Новососедово» в соцсетях — ремонт. Витает в обсуждениях и совсем неприятная, но, к сожалению, наиболее вероятная — полное закрытие. Нет комментариев ни собственника, ни чиновников от спорта и туризма, — написал в редакцию НГС читатель, представившийся Михаилом.

На сайте «Новососедово» сейчас размещено объявление о том, что горнолыжный комплекс «временно закрыт на ремонт». Насколько затянутся работы и откроется ли горнолыжный комплекс в этом сезоне, корреспонденту НГС узнать не удалось. Телефоны «Новососедово», указанные на сайте, оказались недоступны.



В сообществе горнолыжного комплекса в соцсети «ВКонтакте» пользователи делятся скриншотами переписки с одним из администраторов группы — из этих сообщений следует, что «Новососедово» не откроют и после Нового года. Корреспондент НГС тоже накануне отправила администраторам вопросы о сроках ремонта горнолыжного комплекса — адресаты прочли сообщения, но ответов так и не дали.



Фото: vk.com/glk_novososedovo

Фото: vk.com/glk_novososedovo

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Горнолыжный парк в Новососедово», ООО «Комплекс Новососедово», ООО «Новососедово» и ООО «Туристско-спортивный комплекс Новососедово» возглавлял Алексей Джулай — известный в Новосибирске застройщик, но ещё в феврале 2019 года эти компании были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. В пресс-службе группы компаний «Дискус», которой также руководит Алексей Джулай, корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить точную информацию о том, будет ли горнолыжный комплекс работать в этом сезоне. Не владеют точной информацией о сроках ремонта горнолыжного комплекса и в транспортной компании «Партнёр», которая ранее возила туристов в Новососедово.

