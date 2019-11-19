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Спорт

Популярный горнолыжный комплекс под Новосибирском закрылся перед началом сезона

На сайте «Новососедово» закрытие объясняют ремонтом, но туристы всерьёз обеспокоены

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Когда именно закончится ремонт в горнолыжном комплексе, пока неизвестно

Когда именно закончится ремонт в горнолыжном комплексе, пока неизвестно

Горнолыжный комплекс «Новососедово» в Искитимском районе Новосибирской области закрылся на ремонт — сроки его открытия пока неизвестны.

— Лучший горнолыжный комплекс области закрывается. Слабенькая версия руководства комплекса «Новососедово» в соцсетях — ремонт. Витает в обсуждениях и совсем неприятная, но, к сожалению, наиболее вероятная — полное закрытие. Нет комментариев ни собственника, ни чиновников от спорта и туризма, — написал в редакцию НГС читатель, представившийся Михаилом.

На сайте «Новососедово» сейчас размещено объявление о том, что горнолыжный комплекс «временно закрыт на ремонт». Насколько затянутся работы и откроется ли горнолыжный комплекс в этом сезоне, корреспонденту НГС узнать не удалось. Телефоны «Новососедово», указанные на сайте, оказались недоступны.

В сообществе горнолыжного комплекса в соцсети «ВКонтакте» пользователи делятся скриншотами переписки с одним из администраторов группы — из этих сообщений следует, что «Новососедово» не откроют и после Нового года. Корреспондент НГС тоже накануне отправила администраторам вопросы о сроках ремонта горнолыжного комплекса — адресаты прочли сообщения, но ответов так и не дали.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Горнолыжный парк в Новососедово», ООО «Комплекс Новососедово», ООО «Новососедово» и ООО «Туристско-спортивный комплекс Новососедово» возглавлял Алексей Джулай — известный в Новосибирске застройщик, но ещё в феврале 2019 года эти компании были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. 

В пресс-службе группы компаний «Дискус», которой также руководит Алексей Джулай, корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить точную информацию о том, будет ли горнолыжный комплекс работать в этом сезоне. 

Не владеют точной информацией о сроках ремонта горнолыжного комплекса и в транспортной компании «Партнёр», которая ранее возила туристов в Новососедово.

Зато в минувшие выходные горнолыжный сезон официально стартовал в Шерегеше

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КОММЕНТАРИИ (12)

19 ноя 2019 в 12:54
+1 −1

Замечательно((( Значит впереди только Шерегеш, с его ценами вполне сопоставимыми с отдыхом в Европе.........

вайдаха
19 ноя 2019 в 12:50
+1 −1

Простолюдины победнее, как всегда, обойдутся и без горнолыжных увеселений. Их дело ходить шопиться в ТРЦ, посещать зоопарк.

19 ноя 2019 в 13:03
+0 −0

Хм. Меня терзают смутные сомненья.......