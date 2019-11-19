Скрывался 5 месяцев: полиция задержала подозреваемого в убийстве новосибирского бизнесмена

Следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена на остановке на улице Гоголя — 32-летнего Николая Квочкина нашли в Кемерово, после того как он сбежал с места преступления.
— По данным следствия, 25 июня 2019 года около 18 часов злоумышленник, находясь возле дома
Подозреваемый в убийстве предпринимателя Андраника Мурадяна был заочно арестован на два месяца Центральным районным судом ещё 1 июля. Следователи полагали, что Квочкин может укрываться у родственников в Казахстане, поэтому объявили его в международный розыск.
— 17 ноября в ходе проведенной операции данный гражданин был задержан на съемной квартире в городе Кемерово, где он скрывался от сотрудников полиции. Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт на почве финансовых разногласий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Расследование убийства сейчас продолжается.