Скрывался 5 месяцев: полиция задержала подозреваемого в убийстве новосибирского бизнесмена

Следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена на остановке на улице Гоголя — 32-летнего Николая Квочкина нашли в Кемерово, после того как он сбежал с места преступления.

— По данным следствия, 25 июня 2019 года около 18 часов злоумышленник, находясь возле дома № 1 по ул. Гоголя Центрального района города Новосибирска, произвел не менее пяти выстрелов из пистолета в 41-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, а злоумышленник с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.