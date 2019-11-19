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Криминал

Скрывался 5 месяцев: полиция задержала подозреваемого в убийстве новосибирского бизнесмена

Николай Квочкин сейчас находится в СИЗО

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В убийстве бизнесмена подозревают 32-летнего Николая Квочкина

В убийстве бизнесмена подозревают 32-летнего Николая Квочкина

Следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена на остановке на улице Гоголя — 32-летнего Николая Квочкина нашли в Кемерово, после того как он сбежал с места преступления.

— По данным следствия, 25 июня 2019 года около 18 часов злоумышленник, находясь возле дома № 1 по ул. Гоголя Центрального района города Новосибирска, произвел не менее пяти выстрелов из пистолета в 41-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, а злоумышленник с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемый в убийстве предпринимателя Андраника Мурадяна был заочно арестован на два месяца Центральным районным судом ещё 1 июля. Следователи полагали, что Квочкин может укрываться у родственников в Казахстане, поэтому объявили его в международный розыск. 

— 17 ноября в ходе проведенной операции данный гражданин был задержан на съемной квартире в городе Кемерово, где он скрывался от сотрудников полиции. Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт на почве финансовых разногласий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Расследование убийства сейчас продолжается.

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КОММЕНТАРИИ (3)

19 ноя 2019 в 11:45
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Обрили уже

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19 ноя 2019 в 11:40
+0 −0

В Полярную Сову его.