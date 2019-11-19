Кроссовер сбил 36-летнего пешехода на Хилокской: мужчина скончался в больнице

По словам водителя, пешеход нарушил ПДД и переходил дорогу в неположенном месте. Проверять эту версию будет полиция

— Автомобиль Honda CR-V под управлением водителя 1982 года рождения, двигаясь по улице Хилокской со стороны улицы Малыгина в сторону Петухова, напротив дома 8/1 по улице Хилокской совершил наезд на мужчину 1983 года рождения. После полученных травм пешеход был экстренно госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в лечебном учреждений от полученных травм, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

По словам водителя, пешеход нарушил ПДД и переходил дорогу на красный свет и вне зоны пешеходного перехода. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

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Вчера вечером на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега.

