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Происшествия

Водителя седана зажало подушками безопасности в массовой аварии на Петухова

Авария полностью перекрыла движение в сторону площади Кирова

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На месте ДТП работали спасатели&nbsp;

На месте ДТП работали спасатели 

Сегодня, 19 ноября, около 8:00 на улице Петухова столкнулись несколько легковых автомобилей. 

— В ГИБДД поступила заявка о столкновении трёх транспортных средств. На данный момент нет сообщений о том, что кто-то пострадал. На место происшествия скорая помощь не выезжала. Выехали сотрудники ГИБДД, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Из-за аварии на улице Петухова начала собираться пробка.

Авария полностью перекрыла движение в сторону площади Кирова

Авария полностью перекрыла движение в сторону площади Кирова

Спасателям пришлось доставать девушку-водителя из одного из седанов.

— Девушку зажало подушками безопасности. Розлива топлива не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Вчера вечером на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега.

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КОММЕНТАРИИ (26)

Parker
19 ноя 2019 в 10:06

Опять бабье в What’s App залипало ....

19 ноя 2019 в 10:19

Зажимают только обычные подушки и одеяла.
Подушка безопасности после срабатывания и гашения удара, спускается и становится обычной синтетической тряпкой.

19 ноя 2019 в 10:16

Петухово перманентно стоит в пробках! Денег нет ни на дороги с развязками ни на метро, остается только радоваться за новые дороги Крыма!