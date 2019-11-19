Водителя седана зажало подушками безопасности в массовой аварии на Петухова

Сегодня, 19 ноября, около 8:00 на улице Петухова столкнулись несколько легковых автомобилей.
— В ГИБДД поступила заявка о столкновении трёх транспортных средств. На данный момент нет сообщений о том, что кто-то пострадал. На место происшествия скорая помощь не выезжала. Выехали сотрудники ГИБДД, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Из-за аварии на улице Петухова начала собираться пробка.
Спасателям пришлось доставать девушку-водителя из одного из седанов.
— Девушку зажало подушками безопасности. Розлива топлива не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Вчера вечером на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега.