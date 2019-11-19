Спортсмен из Германии обошёл сибиряков в гонке лодок на коньках на Новосибирском водохранилище

В Новосибирске прошёл открытый чемпионат Новосибирской области по парусному спорту в классе буеров DN. Из-за погодных условий соревнования пришлось задержать на один день — до 18 ноября, — а детские гонки отменить совсем.
— Первое место занял спортсмен из Германии Йост Колб, второе место занял Алексей Чусов из Новосибирска, третье место у Александра Макогонова из Бердска, — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор Федерации парусного спорта Новосибирской области Елена Марченко.
Всего в соревнованиях приняли участие 14 спортсменов. Из них трое из Германии и один участник из Польши.
Буер — это специальная лодка или платформа с парусом, которая передвигается по льду на коньках.
Новосибирские фридайверы Михаил Лапшин и Борис Мирошников задержали дыхание и нырнули в холодное непальское озеро Тонак Цо, расположенное в Гималаях в 4834 метров над уровнем моря.