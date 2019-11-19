Спортсмен из Германии обошёл сибиряков в гонке лодок на коньках на Новосибирском водохранилище

Всего в соревнованиях приняли участие 14 спортсменов

В Новосибирске прошёл открытый чемпионат Новосибирской области по парусному спорту в классе буеров DN. Из-за погодных условий соревнования пришлось задержать на один день — до 18 ноября, — а детские гонки отменить совсем.

— Первое место занял спортсмен из Германии Йост Колб, второе место занял Алексей Чусов из Новосибирска, третье место у Александра Макогонова из Бердска, — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор Федерации парусного спорта Новосибирской области Елена Марченко.