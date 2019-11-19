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Спорт

Спортсмен из Германии обошёл сибиряков в гонке лодок на коньках на Новосибирском водохранилище

Соревнования пришлось задержать на один день из-за погодных условий

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Всего в соревнованиях приняли участие 14 спортсменов

Всего в соревнованиях приняли участие 14 спортсменов

В Новосибирске прошёл открытый чемпионат Новосибирской области по парусному спорту в классе буеров DN. Из-за погодных условий соревнования пришлось задержать на один день — до 18 ноября, — а детские гонки отменить совсем.

— Первое место занял спортсмен из Германии Йост Колб, второе место занял Алексей Чусов из Новосибирска, третье место у Александра Макогонова из Бердска, — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор Федерации парусного спорта Новосибирской области Елена Марченко.

Видео: Елена Марченко

Всего в соревнованиях приняли участие 14 спортсменов. Из них трое из Германии и один участник из Польши.

Буер — это специальная лодка или платформа с парусом, которая передвигается по льду на коньках.

Новосибирские фридайверы Михаил Лапшин и Борис Мирошников задержали дыхание и нырнули в холодное непальское озеро Тонак Цо, расположенное в Гималаях в 4834 метров над уровнем моря.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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19 ноя 2019 в 08:43

В Новосибирске спорта нет... Чему удивляться... Раз два три Ак барс позорную Сибирь дави...

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19 ноя 2019 в 08:39

Позор!!!

Яша
19 ноя 2019 в 09:12

Безумно рады за него