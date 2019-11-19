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Происшествия

Пять машин столкнулись на Димитровском мосту

По словам очевидцев, авария случилась из горы снега на дороге

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Вечером 19 ноября на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей. 

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега:

— Машин там куча мала. Видно, перед мной расхлестались, я буквально ещё чуть раньше бы поехал, сам бы туда залетел. Трактор откинул снег от разделителя, оставляя полосу снега прямо по середине крайнего левого ряда. Ни знаков, ничего там нет. Просто едешь, и резко куча снега, — рассказал Аристарх Растопчин. По словам мужчины, один из водителей, попавших в аварию, врезался в эту кучу снега, а затем «собрал» остальных.

По информации паблика «АСТ-54» «ВКонтакте», в аварии никто не пострадал. а машины не получили серьезных повреждений. 

видео АСТ-54

В эти выходные на дорогах Новосибирской области произошло несколько аварий. Самая серьезная случилось в Искитимском районе — водитель спорткара залетел под фуру и погиб.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
19 ноя 2019 в 01:13

проезжал мимо на бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска вышел и сделал замечание виновнику аварии.

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19 ноя 2019 в 01:13

Что они вообще ночью делали на дороге? Ночью спать надо.