Пять машин столкнулись на Димитровском мосту

Вечером 19 ноября на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей.

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега:

— Машин там куча мала. Видно, перед мной расхлестались, я буквально ещё чуть раньше бы поехал, сам бы туда залетел. Трактор откинул снег от разделителя, оставляя полосу снега прямо по середине крайнего левого ряда. Ни знаков, ничего там нет. Просто едешь, и резко куча снега, — рассказал Аристарх Растопчин. По словам мужчины, один из водителей, попавших в аварию, врезался в эту кучу снега, а затем «собрал» остальных.