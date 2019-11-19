Самолет из Благовещенска в Новосибирск задерживается на 16 часов из-за непогоды

Сегодня, 19 ноября, больше чем на 16 часов задерживается самолет из Благовещенска в Новосибирск.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в самолете летят пассажиры двух рейсов: рейс KC 1512 авиакомпании Air Astana и S7 5212 авиакомпании S7. Самолет должен был прилететь в 10:05 18 ноября, но сейчас предполагаемое время прилета перенесено на 03:44 19 ноября.
Как объяснили в единой справочной Толмачёво, самолет задерживается из позднего прибытия в Благовещенск — ему пришлось совершить посадку в Хабаровске. Как сообщили в аэропорту Благовещенска, рейс задержался из-за плохой погоды.
Согласно данным сайта GISMETEO, в Благовещенске сейчас пасмурно, идет снег.
В октябре новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — пассажирам сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.