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Страна и мир

Самолет из Благовещенска в Новосибирск задерживается на 16 часов из-за непогоды

Аэропорт Благовещенска не мог принять самолёт по метеоусловиям

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Самолету пришлось приземлиться в Хабаровске

Самолету пришлось приземлиться в Хабаровске

Сегодня, 19 ноября, больше чем на 16 часов задерживается самолет из Благовещенска в Новосибирск.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в самолете летят пассажиры двух рейсов: рейс KC 1512 авиакомпании Air Astana и S7 5212 авиакомпании S7. Самолет должен был прилететь в 10:05 18 ноября, но сейчас предполагаемое время прилета перенесено на 03:44 19 ноября. 

Как объяснили в единой справочной Толмачёво, самолет задерживается из позднего прибытия в Благовещенск — ему пришлось совершить посадку в Хабаровске. Как сообщили в аэропорту Благовещенска, рейс задержался из-за плохой погоды. 

Согласно данным сайта GISMETEO, в Благовещенске сейчас пасмурно, идет снег. 

В октябре новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — пассажирам сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Точняк
19 ноя 2019 в 00:47
+1 −1

Наш чоп готов вылететь.Чем помоч?

с богаткова
19 ноя 2019 в 00:43
+1 −1

Новосибирск - уже спит, только я - онлайн. Поэтому скажу за всех, что нам эта новость не интересна.

Фото пользователя
19 ноя 2019 в 00:43
+0 −2

Главное, чтобы все было хорошо в итоге. Задержка - ничего страшного. Зачем спешить?