Самолет из Благовещенска в Новосибирск задерживается на 16 часов из-за непогоды

Сегодня, 19 ноября, больше чем на 16 часов задерживается самолет из Благовещенска в Новосибирск.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в самолете летят пассажиры двух рейсов: рейс KC 1512 авиакомпании Air Astana и S7 5212 авиакомпании S7. Самолет должен был прилететь в 10:05 18 ноября, но сейчас предполагаемое время прилета перенесено на 03:44 19 ноября.

Как объяснили в единой справочной Толмачёво, самолет задерживается из позднего прибытия в Благовещенск — ему пришлось совершить посадку в Хабаровске. Как сообщили в аэропорту Благовещенска, рейс задержался из-за плохой погоды.