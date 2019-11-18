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Мой дом

«Услышали душераздирающий крик ребенка»: малыш провалился в открытый люк на ОбьГЭСе

От трагедии мальчика спас зимний комбинезон

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Глубина ямы около двух метров

Глубина ямы около двух метров

Днем в воскресенье, 17 ноября, маленький ребенок упал в открытый канализационный люк около дома на Приморской, 24. От трагедии малыша спас зимний комбинезон: ребенок зацепился одеждой за край ямы и мама успела его вытащить. 

О происшествии, случившемся в районе магазина «Магнит» на улице Приморской, рассказала очевидица Анна Б. 

— Мы с мужем возвращались из магазина, шли со стороны остановки «Кафе Жемчужина» к дому номер 24 на Приморской. Шли, беседовали на свои темы и вдруг услышали душераздирающий крик ребенка. Было понятно, что ребенок совсем маленький. <...> Это все случилось за несколько секунд. Видимо, ребенок зацепился верхней одеждой за что-то — он был в комбинезоне зимнем. Самой трагедии не случилось, он в яму не упал, мама его вытащила, — рассказала корреспонденту НГС Анна. 

По её словам, упавшему мальчику было около двух лет. 

Девушка рассказала, что люк до сих пор не закрыли — кто-то прикрыл яму старым поддоном, который уже замело снегом. 

— Там яма более 2 метров. Внизу, так как недавно была стройка, [лежат] камни, куски асфальта, — вспоминает Анна. 

Яма находится недалеко от тротуара, за старым тополем

Яма находится недалеко от тротуара, за старым тополем

В сентябре жительница Новосибирска и её маленький ребёнок провалились в кипяток прямо в центре города. Пострадавших госпитализировали с ожогами.

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КОММЕНТАРИИ (63)

Гостья
18 ноя 2019 в 20:44

Нужно проверить хорошо ли его родители исполняют свои родительские обязанности. У ответственных матерей обычно такого не случается , у меня у самой двое.

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18 ноя 2019 в 20:47

Лишить таких горе родителей... Родительских прав...

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 20:47

Ну сколько можно! Задолбали со своими люками! Почему мы должны ходить и переживать за своих детей из-за открытых люков? Мэрия совсем уже от рук отбилась