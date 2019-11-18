«Услышали душераздирающий крик ребенка»: малыш провалился в открытый люк на ОбьГЭСе

Днем в воскресенье, 17 ноября, маленький ребенок упал в открытый канализационный люк около дома на Приморской, 24. От трагедии малыша спас зимний комбинезон: ребенок зацепился одеждой за край ямы и мама успела его вытащить.



О происшествии, случившемся в районе магазина «Магнит» на улице Приморской, рассказала очевидица Анна Б.



— Мы с мужем возвращались из магазина, шли со стороны остановки «Кафе Жемчужина» к дому номер 24 на Приморской. Шли, беседовали на свои темы и вдруг услышали душераздирающий крик ребенка. Было понятно, что ребенок совсем маленький. <...> Это все случилось за несколько секунд. Видимо, ребенок зацепился верхней одеждой за что-то — он был в комбинезоне зимнем. Самой трагедии не случилось, он в яму не упал, мама его вытащила, — рассказала корреспонденту НГС Анна.