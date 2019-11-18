Похоже на мировой рекорд: новосибирцы поднялись в Гималаи ради экстремального погружения в холодное озеро

Михаил Лапшин и Борис Мирошников на задержке дыхания погрузились в озеро Тонак Цо Фото: предоставлено Михаилом Лапшиным

Новосибирские фридайверы Михаил Лапшин и Борис Мирошников задержали дыхание и нырнули в холодное непальское озеро Тонак Цо, расположенное в Гималаях в 4834 метрах над уровнем моря.

Спортсмены уверены, что тем самым поставили мировой рекорд по погружениям на задержке дыхания — до этого никто из фридайверов не нырял в водоёмы, расположенные на такой значительной высоте. По крайней мере, найти в интернете упоминаний об этом не удалось, рассказал корреспонденту НГС 28-летний спортсмен Михаил Лапшин.

По словам новосибирца, ему удалось отыскать только сведения об австрийском и хорватских фридайверах, которые в похожих условиях делали статическую задержку дыхания без погружения на существенную глубину. В каких условиях проходило погружение Как следует из отчёта о погружении, озеро Тонак Цо расположено в национальном парке Сагарматха на высоте 4834 метров над уровнем моря. Его максимальная глубина — 62,4 метра, а температура воды в октябре, когда совершалось погружение, +6 градусов.

По словам Михаила Лапшина, погружение в воду в условиях высокогорья существенно отличается от равнинного: низкое атмосферное давление и нехватка кислорода сказываются на процессах, которые протекают в организме. При занятиях фридайвингом на такой высоте в крови быстрее накапливается азот, а после погружения он медленнее уходит.

— В связи с этими опасностями люди даже не пытались нырнуть на тех высотах, — считает спортсмен.

Вместе с Михаилом Лапшиным в Непал приехали 40-летний фридайвер Борис Мирошников, а также горный турист и фотограф Сергей Нестеренко, который непосредственно в погружении не участвовал. До озера Тонак Цо спортсмены шли 8 дней, постепенно набирая высоту.



Про снаряжение и костюмы Погружение они совершили примерно в 50–70 метрах от берега в специальных костюмах и фридайверских масках, которые закрывают глаза и нос, но не подают спортсменам воздух. При спуске на глубину новосибирцы держались за привязанный к ватрушке 17-метровый туристический трос, который заранее спустили в озеро при помощи специального груза. Трос помогал фридайверам погружаться и не потеряться в тёмной воде.

Чтобы опуститься на глубину, спортсмены также взяли с собой в воду дополнительный груз.

— Так как костюмы неопреновые, они положительную плавучесть имеют, и используется пакет с камнями, чтобы преодолеть эту положительную плавучесть и погрузиться, — уточнил Михаил Лапшин.

На три метра под водой — солнечный свет, потом — тьма По словам фридайвера, в общей сложности на нырок на задержке дыхания у него ушло 40 секунд. При этом Михаилу Лапшину удалось погрузиться на 13-метровую глубину. Борис Мирошников в свою очередь ушёл под воду на 10 метров.

— Метров до трёх солнечный свет еще проникал сквозь толщу воды, потом — полная завораживающая темень и тишина. Вода особенного грязного серо-зеленого цвета. После выныривания — одышка примерно как на равнине, только дыхание и воздух как-то по-особенному ощущались. Словами не передать. Ну и ощущение небольшой эйфории, ведь задуманное получилось, — говорится в отчёте Михаила Лапшина.



Погружения пришлось прервать не по плану По словам спортсмена, изначально он и его напарник планировали серию погружений в озеро с постепенным увеличением глубины. Предполагалось, что в итоге новосибирским фридайверам удастся преодолеть 20-метровую отметку. Но в итоге спортсмены решили ограничиться одним днём. Они прервали эксперимент и приняли решение возвращаться, так как у одного из участников погружений — Бориса Мирошникова — ухудшилось самочувствие и для быстрого восстановления нужно было снизить высоту.

Михаил Лапшин уточнил, что для него это первый опыт погружений в высокогорье, а Борис Мирошников уже делал нечто подобное: в июле 2015 года он погрузился в озеро Каракуль, расположенное на Памире на высоте 4000 метров над уровнем моря.



Mikhail Lapshin / youtube.com