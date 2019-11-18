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Дороги и транспорт

Водитель троллейбуса столкнулся с «Тойотой» на Кирова — пассажиров вывели из салона

Сейчас на этом участке дороги серьезная пробка

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Авария произошла около 19 часов

Авария произошла около 19 часов

Вечером 18 ноября около Кирова, 168 троллейбус врезался в «Тойоту», которая ехала впереди.

— Водитель троллейбуса, двигаясь по Кирова в сторону Автогенной, не соблюдал дистанцию, столкнулся с впереди остановившейся «Тойотой», — рассказал очевидец. По его словам, в аварии никто не пострадал, а всех пассажиров вывели из салона троллейбуса. 

Сейчас на этом участке дороги пробка, в «Яндекс.Картах» он окрашен в бордовый цвет.

В ноябре прошлого года на трассе в Новосибирской области в ДТП попал рейсовый автобус до Павлодара. После столкновения с небольшим грузовиком он съехал с дороги и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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18 ноя 2019 в 19:20

пусть теперь водитель троллейбуса компенсирует недополученную прибыль.

18 ноя 2019 в 19:40

Ну и городок тут у вас... Ездить никто не умеет, зато у каждого второго пальцы веером

Дауж
18 ноя 2019 в 19:38

Эти кривомозгорукие авто постоянно лезут под троллейбусы,то они обгоняют кого-то,то перестраиваются и все это постоянно происходит на Кирова и на ГПНТБ. Сколько раз пассажиры становились свидетелями таких вот маневров,но никто их не наказывает,а страдают водители,пассажиры и Горавтотранс!