Вечером 18 ноября около Кирова, 168 троллейбус врезался в «Тойоту», которая ехала впереди.

— Водитель троллейбуса, двигаясь по Кирова в сторону Автогенной, не соблюдал дистанцию, столкнулся с впереди остановившейся «Тойотой», — рассказал очевидец. По его словам, в аварии никто не пострадал, а всех пассажиров вывели из салона троллейбуса.

Сейчас на этом участке дороги пробка, в «Яндекс.Картах» он окрашен в бордовый цвет.