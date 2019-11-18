Вечером 18 ноября около Кирова, 168 троллейбус врезался в «Тойоту», которая ехала впереди.
— Водитель троллейбуса, двигаясь по Кирова в сторону Автогенной, не соблюдал дистанцию, столкнулся с впереди остановившейся «Тойотой», — рассказал очевидец. По его словам, в аварии никто не пострадал, а всех пассажиров вывели из салона троллейбуса.
Сейчас на этом участке дороги пробка, в «Яндекс.Картах» он окрашен в бордовый цвет.
В ноябре прошлого года на трассе в Новосибирской области в ДТП попал рейсовый автобус до Павлодара. После столкновения с небольшим грузовиком он съехал с дороги и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.