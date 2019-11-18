Театр договорился с властями: Сергей Афанасьев отозвал своё заявление об уходе

Реконструкцию «Пионера» сдвинули на 2020 год после угрозы увольнения бессменного худрука НГДТ Сергея Афанасьева (в центре)

В письме театра к зрителям (имеется в распоряжении НГС) указано, что областное руководство обратило внимание на проблемы театра и в результате совещания, на котором присутствовали Андрей Травников, Анатолий Локоть и и.о. главы регионального минкульта Юрий Зимняков, «были найдены пути выхода из кризиса, в котором оказался театр».

Худрук Новосибирского городского драмтеатра Сергей Афанасьев смог договориться с властями — после совещания в правительстве 18 ноября он отозвал своё заявление об уходе.

Как пояснили в театре, стороны договорились о начале реконструкции здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького в следующем году — средства выделят из областного бюджета. Точная сумма станет известна позже.



— Городские власти также ведут переговоры с владельцем помещения на Вокзальной магистрали, 19 о сохранении площади, арендуемой театром, в прежних размерах, — добавили в пресс-службе НГДТ.



О том, что мэрия ищет возможности решить проблему с помещением для драмтеатра, на прошлой неделе заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



Намерение уйти с поста худрука НГДТ Сергей Афанасьев озвучил в начале ноября. Позднее он пояснил, что его решение связано с 30-летним отсутствием у театра собственного помещения, переносом сроков реконструкции кинотеатра «Пионер», который театр получил в своё распоряжение несколько лет назад, и планами владельцев нынешнего помещения театра забрать его часть. В поддержку Сергея Афанасьева выступили руководители столичных театров: они направили Андрею Травникову письма с просьбой найти способ сохранить НГДТ.

