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Театр договорился с властями: Сергей Афанасьев отозвал своё заявление об уходе

В 2020 году начнётся реконструкция здания кинотеатра «Пионер» — его отдадут труппе Афанасьева

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Реконструкцию «Пионера» сдвинули на 2020 год после угрозы увольнения бессменного худрука НГДТ Сергея Афанасьева (в центре)

Реконструкцию «Пионера» сдвинули на 2020 год после угрозы увольнения бессменного худрука НГДТ Сергея Афанасьева (в центре)

Худрук Новосибирского городского драмтеатра Сергей Афанасьев смог договориться с властями — после совещания в правительстве 18 ноября он отозвал своё заявление об уходе.

В письме театра к зрителям (имеется в распоряжении НГС) указано, что областное руководство обратило внимание на проблемы театра и в результате совещания, на котором присутствовали Андрей Травников, Анатолий Локоть и и.о. главы регионального минкульта Юрий Зимняков, «были найдены пути выхода из кризиса, в котором оказался театр».

Как пояснили в театре, стороны договорились о начале реконструкции здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького в следующем году — средства выделят из областного бюджета. Точная сумма станет известна позже.

— Городские власти также ведут переговоры с владельцем помещения на Вокзальной магистрали, 19 о сохранении площади, арендуемой театром, в прежних размерах, — добавили в пресс-службе НГДТ.

О том, что мэрия ищет возможности решить проблему с помещением для драмтеатра, на прошлой неделе заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Намерение уйти с поста худрука НГДТ Сергей Афанасьев озвучил в начале ноября. Позднее он пояснил, что его решение связано с 30-летним отсутствием у театра собственного помещения, переносом сроков реконструкции кинотеатра «Пионер», который театр получил в своё распоряжение несколько лет назад, и планами владельцев нынешнего помещения театра забрать его часть. В поддержку Сергея Афанасьева выступили руководители столичных театров: они направили Андрею Травникову письма с просьбой найти способ сохранить НГДТ. 

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КОММЕНТАРИИ (11)

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18 ноя 2019 в 17:13

Это и правильно, может и посещу данный театр. А то все НОВАТ да НОВАТ.

18 ноя 2019 в 17:16

Локоть сейчас допрыгается и мы опозоримся на федеральном уровне, как город, где булочник выселил театр мирового значения.

18 ноя 2019 в 17:15

Хорошо, что Афанасьев остаётся. Без него театр не театр. Искусство будет жить!