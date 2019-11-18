Актриса из Новосибирска попала в топ самых сексуальных россиянок. 9 лучших фото красотки

Журнал MAXIM опубликовал итоговую версию рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны» — на 31-й строчке оказалась 30-летняя актриса из Новосибирска Мария Шумакова.
Рейтинг опубликовали на сайте журнала, а также в декабрьском номере. В прошлом году Шумакова заняла в этом рейтинге 28-е место.
— Мария громко заявила о себе ролью Наташи в сериале «Сладкая жизнь» и по устоявшейся традиции вскоре оказалась на страницах MAXIM. В 2019 году Мария продолжает победную одиссею по сериалам, но рейтинг её слегка просел вместе со снижением сладости киноработ, — написали составители рейтинга.
Самой сексуальной женщиной страны второй год подряд назвали топ-модель Ирину Шейк. На втором месте оказалась актриса Любовь Новикова-Аксёнова, а на третьем — бывшая участница группы Serebro, а теперь певица под псевдонимом Molly Ольга Серябкина.
Рейтинг составляли на основе читательского интернет-голосования, а также с учётом мнения экспертного жюри, в состав которого вошли 100 известных российских мужчин.
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