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Актриса из Новосибирска попала в топ самых сексуальных россиянок. 9 лучших фото красотки

Она обогнала Наталью Водянову и Сати Казанову

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<div class="_3_bl"><div class="_5w1r _3_om _5wdf"><div class="_4gx_"><div class="_1aa6"><div class="">30-летняя Мария Шумакова заняла в рейтинге 31-е место</div></div></div></div></div>

30-летняя Мария Шумакова заняла в рейтинге 31-е место

Журнал MAXIM опубликовал итоговую версию рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны» — на 31-й строчке оказалась 30-летняя актриса из Новосибирска Мария Шумакова.

Рейтинг опубликовали на сайте журнала, а также в декабрьском номере. В прошлом году Шумакова заняла в этом рейтинге 28-е место

— Мария громко заявила о себе ролью Наташи в сериале «Сладкая жизнь» и по устоявшейся традиции вскоре оказалась на страницах MAXIM. В 2019 году Мария продолжает победную одиссею по сериалам, но рейтинг её слегка просел вместе со снижением сладости киноработ, — написали составители рейтинга.

Самой сексуальной женщиной страны второй год подряд назвали топ-модель Ирину Шейк. На втором месте оказалась актриса Любовь Новикова-Аксёнова, а на третьем — бывшая участница группы Serebro, а теперь певица под псевдонимом Molly Ольга Серябкина. 

Рейтинг составляли на основе читательского интернет-голосования, а также с учётом мнения экспертного жюри, в состав которого вошли 100 известных российских мужчин. 

НГС публикует девять лучших снимков Марии Шумаковой. 

Мария Шумакова снялась в нескольких российских фильмах и сериалах&nbsp;

Мария Шумакова снялась в нескольких российских фильмах и сериалах 

Среди самых известных — «Зверобой 3», «Сладкая жизнь», «Второе зрение»,&nbsp;«Одноклассницы: Новый поворот», «Не в парнях счастье»&nbsp;и другие

Среди самых известных — «Зверобой 3», «Сладкая жизнь», «Второе зрение», «Одноклассницы: Новый поворот», «Не в парнях счастье» и другие

В сериале «Сладкая жизнь» Шумакова играла 35-летнюю закомплексованную замужнюю женщину с лишним весом<br>

В сериале «Сладкая жизнь» Шумакова играла 35-летнюю закомплексованную замужнюю женщину с лишним весом

Мария Шумакова&nbsp;окончила Высшее театральное училище имени Щепкина

Мария Шумакова окончила Высшее театральное училище имени Щепкина

Недавно другая красивая сибирячка вошла в список финалисток конкурса «Мисс Офис» — она борется за приз в два миллиона рублей

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КОММЕНТАРИИ (7)

18 ноя 2019 в 17:17
+1 −0

Уверена, у большинства мужской аудитории сейчас вертится вопрос: "блин! Ну и зачем я женился??"

с богаткова
18 ноя 2019 в 17:15
+0 −1

Ко мне в чоп красивые не устраиваются. Потому что отраковываю таких. сотрудник чопа должен быть не заметным.

джон2
18 ноя 2019 в 17:14
+1 −0

Красивая