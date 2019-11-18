«Там колея просто ужаснейшая»: «Ниссан» выбросило во встречный автобус на Толмачёвском шоссе

Очевидец утверждает, что «Ниссан» ехал в потоке со скоростью около 40 километров в час Фото: читатель НГС

Сегодня днём на Толмачёвском шоссе в Ленинском районе Новосибирска столкнулись «Ниссан Альмера» и пассажирский автобус — водителю легковой машины понадобилась помощь врачей. ДТП с участием «Ниссана» и ПАЗика случилось на участке Толмачёвского шоссе между микрорайоном Пригородный простор и остановкой общественного транспорта «Скания», рассказал корреспонденту НГС очевидец этой аварии.

— Я ехал через одну машину за «Ниссаном», а автобус шёл во встречном направлении. Автобус шёл из города в сторону «Пригородного простора», а «Ниссан Альмера» шёл в сторону города. Там колея просто ужаснейшая, и только из-за колеи выкинуло «Альмеру» во встречный автобус, — сообщил очевидец.



По его словам, скорость потока, в котором ехал «Ниссан», была около 40 километров в час. Но в этом месте продавлено дорожное полотно, и стоит немного притормозить, как сразу же выбрасывает из колеи.

На номер попавшего в ДТП автобуса очевидец внимания не обратил, но в социальных сетях появилась информация о том, что это был автобус 227-го маршрута.

На месте работали врачи скорой помощи Фото: читатель НГС

В городской ГИБДД корреспонденту НГС уточнили, что сообщение о столкновении «Ниссана» и пассажирского автобуса марки ПАЗ поступило в дежурную часть около 15:00.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства случившегося, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

В Госавтоинспекции добавили, что у них пока нет информации, связана ли эта авария с колеёй на дороге. По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель «Ниссана», характер его травм пока неизвестен. Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова также подтвердила, что с места ДТП врачи увезли одного человека.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой уточнить, когда устранят колею на Толмачёвском шоссе.

