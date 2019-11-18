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Происшествия

«Там колея просто ужаснейшая»: «Ниссан» выбросило во встречный автобус на Толмачёвском шоссе

Аварии из-за колеи происходили на этом шоссе и в прошлом году

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Очевидец утверждает, что «Ниссан» ехал в потоке со скоростью около 40 километров в час&nbsp;

Очевидец утверждает, что «Ниссан» ехал в потоке со скоростью около 40 километров в час 

Сегодня днём на Толмачёвском шоссе в Ленинском районе Новосибирска столкнулись «Ниссан Альмера» и пассажирский автобус — водителю легковой машины понадобилась помощь врачей. 

ДТП с участием «Ниссана» и ПАЗика случилось на участке Толмачёвского шоссе между микрорайоном Пригородный простор и остановкой общественного транспорта «Скания», рассказал корреспонденту НГС очевидец этой аварии.

— Я ехал через одну машину за «Ниссаном», а автобус шёл во встречном направлении. Автобус шёл из города в сторону «Пригородного простора», а «Ниссан Альмера» шёл в сторону города. Там колея просто ужаснейшая, и только из-за колеи выкинуло «Альмеру» во встречный автобус, — сообщил очевидец.

По его словам, скорость потока, в котором ехал «Ниссан», была около 40 километров в час. Но в этом месте продавлено дорожное полотно, и стоит немного притормозить, как сразу же выбрасывает из колеи.

На номер попавшего в ДТП автобуса очевидец внимания не обратил, но в социальных сетях появилась информация о том, что это был автобус 227-го маршрута.

На месте работали врачи скорой помощи

На месте работали врачи скорой помощи

В городской ГИБДД корреспонденту НГС уточнили, что сообщение о столкновении «Ниссана» и пассажирского автобуса марки ПАЗ поступило в дежурную часть около 15:00.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства случившегося, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

В Госавтоинспекции добавили, что у них пока нет информации, связана ли эта авария с колеёй на дороге. По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель «Ниссана», характер его травм пока неизвестен.

Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова также подтвердила, что с места ДТП врачи увезли одного человека.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой уточнить, когда устранят колею на Толмачёвском шоссе.

Прошлой осенью на Толмачёвском шоссе недалеко от «Пригородного простора» перевернулась «Тойота»: тогда местные жители тоже винили в случившемся колею.

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КОММЕНТАРИИ (37)

18 ноя 2019 в 16:49
+5 −8

А как же выбор скорости исходя из дорожных условий? Видишь что колея - едь помедленнее. Тише едешь, дальше будешь.
Если в...

с богаткова
18 ноя 2019 в 16:46
+3 −8

опять отмазки лепят про колею, летом их солнце ослепляло.

18 ноя 2019 в 16:54
+7 −3

Хватит шутить.
Там очень глубокая колея.
Поверьте, каждый божий день, когда идёт снег и температура от0 до -15 там...