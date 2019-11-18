«Японки» одолели: в Новосибирске насчитали 415 тысяч японских машин — от «Короны» до RAV4

Новосибирская область заняла 4-е место в России по количеству автомобилей японских марок, стоящих на учете — это и праворульные модели внутреннего рынка Японии, и дилерские авто для отечественного рынка. В нашем регионе насчитывается 415,7 тысяч «японок», а в целом объем легкового автопарка составляет 800 тысяч авто.



На первом месте расположилась Москва, где зарегистрированы 878,6 тысяч японских машин, на втором — Приморский край (762,4 тысяч), на третьем — Подмосковье (571,6 тысяч).

— В Новосибирской области в топ-5 японских моделей входят: Toyota Corolla — 34,1 тысяч штук, Toyota Camry — 15,3 тысячи штук, Honda CR-V — 14,4 тысяч штук, Toyota RAV4 — 13,9 тысяч штук, Toyota Corona — 10,3 тысяч штук, — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.