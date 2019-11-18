18 ноября понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 63.89
eur 70.41

Темы

СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 63.89
eur 70.41

Все новости

Все новости
Авто

«Японки» одолели: в Новосибирске насчитали 415 тысяч японских машин — от «Короны» до RAV4

Каждая вторая машина в Новосибирской области — японского происхождения

Поделиться

1 342
12 Обсудить
Модель Toyota Corolla двух разных поколений

Модель Toyota Corolla двух разных поколений

Новосибирская область заняла 4-е место в России по количеству автомобилей японских марок, стоящих на учете — это и праворульные модели внутреннего рынка Японии, и дилерские авто для отечественного рынка. В нашем регионе насчитывается 415,7 тысяч «японок», а в целом объем легкового автопарка составляет 800 тысяч авто. 

На первом месте расположилась Москва, где зарегистрированы 878,6 тысяч японских машин, на втором — Приморский край (762,4 тысяч), на третьем — Подмосковье (571,6 тысяч). 

— В Новосибирской области в топ-5 японских моделей входят: Toyota Corolla — 34,1 тысяч штук, Toyota Camry — 15,3 тысячи штук, Honda CR-V — 14,4 тысяч штук, Toyota RAV4 — 13,9 тысяч штук, Toyota Corona — 10,3 тысяч штук, — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Общая численность японских машин в России достигает 10 миллионов штук, это составляет 22,4% от всего автопарка. Немало «японок» можно найти и в гаражах новосибирских випов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске и области стоит на учете 233 тысячи кроссоверов и доля машин повышенной проходимости неуклонно растет. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Японские автоToyota

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 18:31
+5 −2

Это и так видно... Одни старые прули на улицах... Срамота...

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 18:08
+2 −4

хлам старше 10 лет - в Обь. Исключение - Бугатти тайп атлантик 1936 года

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 18:41
+4 −1

Когда в Японии будет хотя бы 5 процентов леворульных российских автомобилей (хваленого путинского качества), и 1-2 процента...