«Японки» одолели: в Новосибирске насчитали 415 тысяч японских машин — от «Короны» до RAV4

Новосибирская область заняла 4-е место в России по количеству автомобилей японских марок, стоящих на учете — это и праворульные модели внутреннего рынка Японии, и дилерские авто для отечественного рынка. В нашем регионе насчитывается 415,7 тысяч «японок», а в целом объем легкового автопарка составляет 800 тысяч авто.
На первом месте расположилась Москва, где зарегистрированы 878,6 тысяч японских машин, на втором — Приморский край (762,4 тысяч), на третьем — Подмосковье (571,6 тысяч).
— В Новосибирской области в топ-5 японских моделей входят: Toyota Corolla — 34,1 тысяч штук, Toyota Camry — 15,3 тысячи штук, Honda CR-V — 14,4 тысяч штук, Toyota RAV4 — 13,9 тысяч штук, Toyota Corona — 10,3 тысяч штук, — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Общая численность японских машин в России достигает 10 миллионов штук, это составляет 22,4% от всего автопарка. Немало «японок» можно найти и в гаражах новосибирских випов.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске и области стоит на учете 233 тысячи кроссоверов и доля машин повышенной проходимости неуклонно растет.