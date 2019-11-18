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Под Новосибирском водитель влетел в павильон на остановке и снёс дорожный знак

По предварительной информации, из людей никто не пострадал

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Помимо обшивки павильона машина снесла и дорожный знак

Помимо обшивки павильона машина снесла и дорожный знак

Сегодня, 18 ноября, около 14:00 под Новосибирском водитель Renault Sandero вылетел с дороги на остановку — машина снесла часть павильона «ДК Родина» в Бердске.

— По предварительной информации, пострадавших нет. ДТП с материальным ущербом, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областной ГИБДД.

Обстоятельства ДТП в отделении пропаганды пообещали рассказать позже.

Машина также во время аварии снесла и дорожный знак.

Сегодня в ГИБДД Новосибирска рассказали подробности вчерашней аварии в Кировском районе на улице Немировича-Данченко, во время которой «Лексус» после столкновения с «Тойотой» перевернулся на крышу.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Яша
18 ноя 2019 в 15:11
+3 −0

Очередной покемонщик

с богаткова
18 ноя 2019 в 15:02
+0 −2

Павильоны должны быть более крепкие. Хотя, если по-хорошему, то нужны некие защитные средства на тротуаре, защищающие пешеходов...

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 15:01
+0 −2

Это хорошо, что из людей никто не пострадал. А водитель будет хороший урок.