Под Новосибирском водитель влетел в павильон на остановке и снёс дорожный знак

Сегодня, 18 ноября, около 14:00 под Новосибирском водитель Renault Sandero вылетел с дороги на остановку — машина снесла часть павильона «ДК Родина» в Бердске.

— По предварительной информации, пострадавших нет. ДТП с материальным ущербом, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областной ГИБДД.

Обстоятельства ДТП в отделении пропаганды пообещали рассказать позже.

Машина также во время аварии снесла и дорожный знак.



Сегодня в ГИБДД Новосибирска рассказали подробности вчерашней аварии в Кировском районе на улице Немировича-Данченко, во время которой «Лексус» после столкновения с «Тойотой» перевернулся на крышу.

