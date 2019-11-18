«Когда впервые услышали, опешили»: в Новосибирском зоопарке поселились птицы, которые хохочут и едят мясо

Новосибирский зоопарк имени
— В Новосибирск из Германии доставлены удивительные птицы — смеющиеся кукабарры. Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, — рассказали в зоопарке.
Кукабарры известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.
— Этот звук трудно описать словами. Мы, конечно, знали про «смех» кукабарры, но, когда впервые услышали его, всё равно немного опешили. Этот звук действительно очень похож на смех человека, — цитируют в зоопарке заведующую отделом орнитологии Елену Мелешко.
По её словам, птицы хорошо перенесли дорогу, они быстро адаптируются к новому месту и с аппетитом едят.
— Кукабарры плотоядны: мы кормим их мясом. Пока птицы находятся на карантине, позже посетители смогут их увидеть и услышать, — уточнила Елена Мелешко.
Как звучит голос кукабары, можно послушать в следующем видео.
Недавно в Новосибирский зоопарк также привезли цепкохвостых дикобразов и двухгодовалую парагвайскую анаконду.