18 ноября понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.89
eur 70.41

Темы

СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.89
eur 70.41

Все новости

Все новости
Милота

«Когда впервые услышали, опешили»: в Новосибирском зоопарке поселились птицы, которые хохочут и едят мясо

Скоро посетители смогут их увидеть

Поделиться

1 232
5 Обсудить
Птицы хорошо перенесли дорогу и с аппетитом едят

Птицы хорошо перенесли дорогу и с аппетитом едят

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию птиц: в нём поселились две смеющиеся кукабарры. 


— В Новосибирск из Германии доставлены удивительные птицы — смеющиеся кукабарры. Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, — рассказали в зоопарке.

Кукабарры известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.

— Этот звук трудно описать словами. Мы, конечно, знали про «смех» кукабарры, но, когда впервые услышали его, всё равно немного опешили. Этот звук действительно очень похож на смех человека, — цитируют в зоопарке заведующую отделом орнитологии Елену Мелешко.

По её словам, птицы хорошо перенесли дорогу, они быстро адаптируются к новому месту и с аппетитом едят. 

— Кукабарры плотоядны: мы кормим их мясом. Пока птицы находятся на карантине, позже посетители смогут их увидеть и услышать, — уточнила Елена Мелешко.

Скоро посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка

Скоро посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка

Как звучит голос кукабары, можно послушать в следующем видео.

Недавно в Новосибирский зоопарк также привезли цепкохвостых дикобразов и двухгодовалую парагвайскую анаконду.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Новосибирский зоопарк

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
18 ноя 2019 в 15:17
+3 −2

Они не хохочут, а прямо Ржут. Это Ржака какая-то.

18 ноя 2019 в 15:27
+1 −1

Это ржаки с НГС.)

18 ноя 2019 в 15:34
+1 −0

У меня сосед так же смеется