«Когда впервые услышали, опешили»: в Новосибирском зоопарке поселились птицы, которые хохочут и едят мясо

Птицы хорошо перенесли дорогу и с аппетитом едят

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию птиц: в нём поселились две смеющиеся кукабарры.



— В Новосибирск из Германии доставлены удивительные птицы — смеющиеся кукабарры. Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, — рассказали в зоопарке.

Кукабарры известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.



— Этот звук трудно описать словами. Мы, конечно, знали про «смех» кукабарры, но, когда впервые услышали его, всё равно немного опешили. Этот звук действительно очень похож на смех человека, — цитируют в зоопарке заведующую отделом орнитологии Елену Мелешко.

