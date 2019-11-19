«Ты таксист, значит — никто»: 8 привычек пассажиров, которые бесят водителей

Одна из привычек пассажиров, которые бесят таксистов, — когда люди сбегают, не заплатив Фото: Анна Рыбакова

Конфликты с участием таксистов для Новосибирска — не редкость. Последний скандал произошел в октябре. Таксист вышвырнул мать с двухлетним ребенком из салона машины, а потом объяснил это тем, что девушка устроила истерику. В итоге разбираться в истории пришлось полицейским. Таксист Виталий (он не участвовал в каких-либо скандалах, но фамилию называть не захотел) написал колонку, в которой порассуждал о том, всегда ли неправ только перевозчик, а также описал привычки пассажиров, которые больше всего возмущают водителей.



Сбегают, не оплатив поездку

Мы живём в городе, где стоимость поездки в такси в будни бывает дешевле, чем общественный транспорт с одной пересадкой. И зажать 200 рублей — это не «наказать» водителя, а расписаться в своей несостоятельности. «Папа, а чем ты занимался сегодня вечером?» — «Я, сынок, обманул водителя». Тем более непонятно такое поведение вечерами пятницы и субботы, когда стоимость поездки даже в пиковые часы меньше, чем порция алкоголя в клубе или вход в этот самый клуб. Возмущаются, что «у других дешевле» Возмущаться высокой стоимостью поездки и оправдывать свой гнев тем, что в «Трёх копейках», «такси "Иван"» и «Виллэдж-мобиле» на сотку дешевле. Вы серьёзно думаете, что цену и повышающий коэффициент назначает водитель? Открою маленькую тайну: увеличение стоимости провоцирует сам пассажир. Алгоритмы работают так, что агрегатор прогнозирует повышение спроса в конкретном районе, едва пассажир открывает программу, даже не нажимая кнопку заказа. Ну а что касается «у других дешевле», всегда же можно воспользоваться тем предложением, что дешевле. Только из личного опыта: время ожидания машины составит двадцать-тридцать минут. Поймите, пожалуйста, что всегда придётся заплатить: либо рублём за быструю подачу автомобиля, либо своим временем за ожидание. Что для вас дороже?

Садятся в машину с крупной купюрой и не предупреждают Да, водители (если это, конечно, не отъявленные лентяи) зарабатывают в среднем как успешный менеджер по продажам или руководитель направления. Но только 2–3 заказа из 10 оплачиваются наличными, остальное безнал. И вполне нормально, если в начале смены у водителя не оказывается сдачи с пяти тысяч. Опять же из личного опыта: обычно крупная купюра всплывает глубокой ночью. На окраине города. Когда разменять практически невозможно. В итоге два ненаписанных слова в комментарии к заказу тратят ваше драгоценное время.

Часто расплачиваетесь в такси крупной купюрой? Фото: Анна Рыбакова

Указывают один адрес, а едут по десяти Сразу оговорюсь, речь идёт не об экстренных и неотложных ситуациях, когда внезапно меняются планы, а о тех случаях, когда пассажир заведомо знает, что предстоит поездка на несколько адресов, но сознательно умалчивает об этом. Помним, да, что существует строчка для комментариев водителю? Пытаются уехать впятером Вшестером, всемером, «да мы доплатим», «да тут недалеко». А представьте, что происходит авария и «лишний» пассажир травмируется или, не дай бог, гибнет? Получается, друзья оценили вашу жизнь в жалкие 200 рублей. Дешёво и неприятно, не правда ли?



Не выбирают детский тариф То же самое, что и в предыдущем пункте, только ещё дешевле, рублей 50–70 разница. Лайфхак: выбирая детский тариф, вы получаете не только кресло, соответствующее весу и возрасту ребёнка, но и в 90% случаев запас воды и влажных салфеток на борту. Гадят в машине Удивительно, но основные загрязнители салона — это не экстрапьяные пассажиры (от них-то самое большое неудобство — это сложности с побудкой, засыпают по дороге), а как раз выпившие в меру или чуть больше неё. Из совсем свежего: ночью в субботу пассажир на ходу попытался перебраться с переднего кресла на задний диван, наступив на сиденье. И немного на меня. Про пустые бутылки и рассыпанные чипсы я умолчу, это вы и без меня знаете.

Фото: Анна Рыбакова

Понтуются, требуют от водителя нарушать ПДД «Ты таксист, значит — никто, а я старший помощник младшего менеджера», «откуда тебе знать про хорошие заведения, ты же таксист» и ещё десяток фраз, отправляющих водителя в эволюционный ряд куда-то между дождевым червем и австралийской землеройкой. Ещё одна тайна: некоторые водители с удовольствием могут продекламировать Цветаеву, знают три языка, про уровень доходов я уже рассказывал выше. Раз уж мы снова заговорили о деньгах, действительно, мы готовы удовлетворить любой каприз, но — за ваши. Так, например, проехать по дороге со скоростью 130 км/ч будет стоить +500 рублей (ну ладно, 250), а остановиться под камерой в выделенной полосе +750. А как вы думали, кто будет оплачивать штраф? В завершение хочу отметить, что вам без нас придётся очень сложно. Как и нам без вас. Так, может быть, стоит приложить совсем немного усилий, для того чтобы сотрудничество оказалось максимально комфортным для обеих сторон?

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