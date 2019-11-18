Читатели НГС выбрали самого милого кота-толстяка: победил Томас, который не любит спать при свете

Сегодня, 18 ноября, в 9:00 НГС завершил голосование на самого упитанного и милого котика.

В напряженной борьбе победил кот Томас — за него проголосовали 957 читателей. На втором месте оказался Федя с 716 голосами, на третьем — Лара с 566 голосами.

В конкурсе участвовало 50 котиков — новосибирцы встали на сторону хозяина толстого кота Виктора, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.

