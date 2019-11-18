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Милота

Читатели НГС выбрали самого милого кота-толстяка: победил Томас, который не любит спать при свете

За кота проголосовали 957 человек

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В голосовании победил котик Томас. Он понравился 957 новосибирцам

В голосовании победил котик Томас. Он понравился 957 новосибирцам

Сегодня, 18 ноября, в 9:00 НГС завершил голосование на самого упитанного и милого котика. 

В напряженной борьбе победил кот Томас — за него проголосовали 957 читателей. На втором месте оказался Федя с 716 голосами, на третьем — Лара с 566 голосами.

В конкурсе участвовало 50 котиков — новосибирцы встали на сторону хозяина толстого кота Виктора, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.

Победителю нашего конкурса 5 лет, он весит около 6,2 килограмма.

— Я не считаю его самым толстым, но самым милым точно. Мне его подарили, когда я училась в институте. У него есть такая странность — он не может спать, когда горит свет, и постоянно просит выключить. А если свет оставить, он когда засыпает, то закрывает лапками глаза, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка кота Ольга.

Корреспондент НГС сделал скриншот голосования, как и было обещано, сегодня в 9:00

Корреспондент НГС сделал скриншот голосования, как и было обещано, сегодня в 9:00

Томас не любит спать при свете, поэтому закрывает лапками мордочку

Томас не любит спать при свете, поэтому закрывает лапками мордочку

Редакция НГС дарит хозяйке котика сертификат на 3 тысячи рублей на любые услуги ветеринарной клиники «Артемида+». Его также можно потратить на товары зоомагазина, который работает при ветеринарной клинике.

У Томаса очень выразительная мордочка

У Томаса очень выразительная мордочка

Этой осенью новосибирский фотограф сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала. Съёмка прошла во дворике на Коммунистической.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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18 ноя 2019 в 16:36
+0 −2

У кота ожирение.

. .
18 ноя 2019 в 16:47
+0 −0

Мерзкий какой-то кошак...

18 ноя 2019 в 16:46
+0 −0

957 бездельников. Работать бы лучше пошли.