Читатели НГС выбрали самого милого кота-толстяка: победил Томас, который не любит спать при свете

Сегодня, 18 ноября, в 9:00 НГС завершил голосование на самого упитанного и милого котика.
В напряженной борьбе победил кот Томас — за него проголосовали 957 читателей. На втором месте оказался Федя с 716 голосами, на третьем — Лара с 566 голосами.
В конкурсе участвовало 50 котиков — новосибирцы встали на сторону хозяина толстого кота Виктора, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.
Победителю нашего конкурса 5 лет, он весит около 6,2 килограмма.
— Я не считаю его самым толстым, но самым милым точно. Мне его подарили, когда я училась в институте. У него есть такая странность — он не может спать, когда горит свет, и постоянно просит выключить. А если свет оставить, он когда засыпает, то закрывает лапками глаза, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка кота Ольга.
Редакция НГС дарит хозяйке котика сертификат на 3 тысячи рублей на любые услуги ветеринарной клиники «Артемида+». Его также можно потратить на товары зоомагазина, который работает при ветеринарной клинике.
Этой осенью новосибирский фотограф сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала. Съёмка прошла во дворике на Коммунистической.