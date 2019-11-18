Местами до –35 градусов: к Новосибирской области подступают настоящие морозы

— Сейчас мы уже располагаемся в тёплом секторе северной циклоничности. Сегодня последний день тёплый перед очередным вторжением. Завтра мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта — [фронт] будет проходить со снегопадами, метелями разной интенсивности, гололёдными явлениями, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня — в область возвращаются настоящие морозы.

— По Новосибирской области завтра ждём понижение температуры. Днём до –10...–15 градусов, ночью до –20...–25 градусов. Морозы 20 и 21 ноября усилятся, осадки прекратятся и температура ночью понизится до –25...–30 градусов, местами до –30...–35 градусов, дневные температуры — от –16...–22 градусов, — добавил Ягудин.

В Новосибирске погода несколько выше, чем в области.

— Завтра утром в Новосибирске будет около –12 градусов, в течение дня понижение до –22 градусов. Ночью далее морозы усилятся до –26 градусов, в пригороде до –30. Днём будет около –21 градуса, — объяснил Ренад Ягудин.

В прошедшую субботу, когда в городе тоже стояли сильные морозы, мы публиковали инструкцию о том, как вести себя в такую погоду. Предлагаем почитать 9 полезных текстов — как не обморозиться, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.

В субботу в Новосибирске на территории парка отдыха «Пикниковый рай», несмотря на мороз, состоялся забег «Забугор» с дистанциями 8 и 16 километров — мы отобрали для вас 20 лучших фотографий.