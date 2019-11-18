Следователи раскрыли подробности уголовного дела, из-за которого в СО РАН прошли обыски

Новосибирские следователи раскрыли подробности уголовного дела, из-за которого в здании управления делами СО РАН сегодня утром прошли обыски.

Под уголовное дело попал 77-летний сотрудник СО РАН — его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, замещая должность управляющего делами СО РАН, в нарушение действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения (коттеджа). В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН. В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, — говорится в официальном сообщении СК.

