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Криминал
Обыски в СО РАН

Следователи раскрыли подробности уголовного дела, из-за которого в СО РАН прошли обыски

Причиной стал коттедж стоимостью больше 67 миллионов рублей

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Под уголовное дело попал бывший управляющий делами СО РАН

Под уголовное дело попал бывший управляющий делами СО РАН

Новосибирские следователи раскрыли подробности уголовного дела, из-за которого в здании управления делами СО РАН сегодня утром прошли обыски.

Под уголовное дело попал 77-летний сотрудник СО РАН — его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, замещая должность управляющего делами СО РАН, в нарушение действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения (коттеджа). В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН. В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, — говорится в официальном сообщении СК.

Ранее советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский сообщил корреспонденту НГС, что речь идёт о доме № 16 на улице Мальцева. Подозреваемым по уголовному делу стал бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский.

Если у вас есть подробности этого уголовного дела или вы стали свидетелем обысков — сообщите в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 (можно анонимно), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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КОММЕНТАРИИ (13)

Упс!
18 ноя 2019 в 12:55
+5 −0

А председатель президиума СО РАН и его доченька - не при делах???

Гость
18 ноя 2019 в 12:58
+2 −0

Неужели 🤣
Все обо всем знают уже столько лет, а заинтересовались только сейчас

Юрий Б
18 ноя 2019 в 12:57
+2 −0

Давно пора разворошить это "осиное гнездо". Академ - это вообще отдельное государство, в котором царят свои законы. И под...