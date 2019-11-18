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Еда

Новосибирская сеть кофеен вышла в Шерегеш и открыла брю-бар

Заведение сети Coffee Collective заработало в новом комплексе проката

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Заведение открылось в здании нового сервисного центра

Заведение открылось в здании нового сервисного центра

Кофейня Coffee Collective начала работать в Шерегеше. Это уже не первая новосибирская ресторанная компания, которая вышла на рынок этого горнолыжного курорта, но кофейных сетей здесь ещё не было.

Кофейня новосибирской сети заработала в только что построенном здании, которое расположено на повороте в «горнолыжный городок». Как рассказал руководитель и владелец сети Алексей Нагибин, здание, где открылась кофейня, — часть комплекса новых сооружений, которые начали здесь строиться совсем недавно.

— Один из проектов — новый автовокзал, он в соседнем здании с нами, большая парковка на 2000 машин и подъёмник на гору. Именно на этой парковке находится этот новый сервисный центр, где расположена наша кофейня, — рассказал Нагибин.

Для Coffee Collective это уже пятое заведение, в Новосибирске у неё три полноценные кофейни и один brew bar (без отдельного зала) в бизнес-центре. 

Точка в Шерегеше так же работает в формате брю-бара, однако, как пояснил Алексей Нагибин, здесь, в отличие от аналогичной кофейни в городе, есть свои повара. В целом же этот формат приспособлен для торговли навынос, поэтому для него разработано отдельное меню с соответствующими блюдами. 

Coffee Collective — первая новосибирская сеть кофеен, которая вышла в Шерегеш, но далеко не первая ресторанная компания. Самых больших успехов добилась AYS Group, у которой здесь целая сеть гостиниц и целый ряд заведений разного формата (самое известное — Apres Ski Bar Grelka). 

В 2016 году к ним присоединились владельцы бара The Rooks, которые в этом году открыли здесь  заведение большего размера (здание, где работал прежний бар, снесли в ходе реконструкции горнолыжного комплекса). Кофеен в справочнике 2ГИС в Шерегеше пока нет. 

На прошлой неделе НГС рассказывал о старте лыжного сезона в Шерегеше — официально он начался 16 ноября. Что там изменится в новом сезоне — читайте в нашем обзоре.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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18 ноя 2019 в 14:39

нам сибирякам побарабану

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18 ноя 2019 в 13:57

Так-то в Геше Трэвелерс кофе ранее работал, так что были кофейни.
Ну а Колективу - удачи! Хорошее заведение, буду в Гешике обязательно заценю, надеюсь всё как и в Нске будет вкусно и качественно.

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 14:00

а на фига? ни разу в шерегеше не было желания кофе попить