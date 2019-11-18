18 ноября понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 63.89
eur 70.41

Темы

СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 63.89
eur 70.41

Все новости

Все новости
Происшествия

Силовики пришли с обысками в управление делами СО РАН

Следственные действия связаны с превышением должностных полномочий

Поделиться

1 548
20 Обсудить
Следователи пока не дали комментариев по поводу обысков

Следователи пока не дали комментариев по поводу обысков

Сегодня, 18 ноября, в здании управления делами СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски. 

Это корреспонденту НГС подтвердил советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский.

— Следственные действия производились по признакам состава преступления по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — сообщил Андрей Соболевский.

Он уточнил, что в статусе подозреваемого оказался бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский. Это связано с передачей дома № 16 на улице Мальцева по договору социального найма — впоследствии этот коттедж был приватизирован. Мера пресечения Скубневскому не назначена.

В пресс-службе Управления ФСБ по Новосибирской области корреспонденту не предоставили комментариев по этому поводу. В Следственном управлении СК России по Новосибирской области в свою очередь пообещали уточнить информацию.

Если у вас есть информация о случившемся или вы стали свидетелем обысков — сообщите в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

На прошлой неделе в Новосибирске арестовали управляющего директора научно-исследовательского института электронных приборов Амира Алямова.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

СО РАНобыски

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (20)

Работяга
18 ноя 2019 в 12:10

Пусть силовики придут в ГД РФ и администрацию президента с целью задержания по подозрению в превышении должностных полномочий спровоцировавших кризис и повлекших за собой ухудшение жизни десятков миллионов людей.

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 12:14

Эх, передел в разгаре. Скоро силовики к силовикам начнут ходить с обысками. И ведь что-нибудь найдут обязательно.

Гость
18 ноя 2019 в 12:11

Ох уж эти siloviki. Даже статья отдельная есть в английской википедии. Привилегированная каста, находящаяся у власти в России.