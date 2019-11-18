Силовики пришли с обысками в управление делами СО РАН

Он уточнил, что в статусе подозреваемого оказался бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский. Это связано с передачей дома № 16 на улице Мальцева по договору социального найма — впоследствии этот коттедж был приватизирован. Мера пресечения Скубневскому не назначена.

Сегодня, 18 ноября, в здании управления делами СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски.

В пресс-службе Управления ФСБ по Новосибирской области корреспонденту не предоставили комментариев по этому поводу. В Следственном управлении СК России по Новосибирской области в свою очередь пообещали уточнить информацию.

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На прошлой неделе в Новосибирске арестовали управляющего директора научно-исследовательского института электронных приборов Амира Алямова.