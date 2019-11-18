Силовики пришли с обысками в управление делами СО РАН

Сегодня, 18 ноября, в здании управления делами СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски.
Это корреспонденту НГС подтвердил советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский.
— Следственные действия производились по признакам состава преступления по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — сообщил Андрей Соболевский.
Он уточнил, что в статусе подозреваемого оказался бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский. Это связано с передачей дома
В пресс-службе Управления ФСБ по Новосибирской области корреспонденту не предоставили комментариев по этому поводу. В Следственном управлении СК России по Новосибирской области в свою очередь пообещали уточнить информацию.
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На прошлой неделе в Новосибирске арестовали управляющего директора научно-исследовательского института электронных приборов Амира Алямова.