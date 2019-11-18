Четыре человека попали в больницу после ДТП с перевернутым «Лексусом»

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности вчерашней аварии в Кировском районе на улице Немировича-Данченко, во время которой «Лексус» после столкновения с «Тойотой» перевернулся на крышу.
— Женщина, управляя автомобилем «Лексус», двигалась по улице Немировича-Данченко со стороны Станиславского в сторону Телевизионной. Напротив 67-го дома по улице Немировича-Даченко столкнулась с «Тойотой Вистой», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пострадало четыре человека, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Всех пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
— У водителя «Лексуса» перелом шейного отдела позвоночника, водитель «Тойоты» доставлен с открытым переломом колена. У пассажира «Лексуса» перелом рёбер, у пассажирки «Тойоты» перелом ключицы, — добавили в ГИБДД.
Сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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