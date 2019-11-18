Четыре человека попали в больницу после ДТП с перевернутым «Лексусом»

Всех четырёх пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в больницу

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности вчерашней аварии в Кировском районе на улице Немировича-Данченко, во время которой «Лексус» после столкновения с «Тойотой» перевернулся на крышу.

— Женщина, управляя автомобилем «Лексус», двигалась по улице Немировича-Данченко со стороны Станиславского в сторону Телевизионной. Напротив 67-го дома по улице Немировича-Даченко столкнулась с «Тойотой Вистой», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пострадало четыре человека, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

