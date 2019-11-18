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Четыре человека попали в больницу после ДТП с перевернутым «Лексусом»

В аварии сошлись две встречные машины

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Всех четырёх пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в больницу

Всех четырёх пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в больницу

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности вчерашней аварии в Кировском районе на улице Немировича-Данченко, во время которой «Лексус» после столкновения с «Тойотой» перевернулся на крышу.

— Женщина, управляя автомобилем «Лексус», двигалась по улице Немировича-Данченко со стороны Станиславского в сторону Телевизионной. Напротив 67-го дома по улице Немировича-Даченко столкнулась с «Тойотой Вистой», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пострадало четыре человека, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Всех пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

— У водителя «Лексуса» перелом шейного отдела позвоночника, водитель «Тойоты» доставлен с открытым переломом колена. У пассажира «Лексуса» перелом рёбер, у пассажирки «Тойоты» перелом ключицы, — добавили в ГИБДД.

Сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

На прошедших выходных на дорогах Новосибирской области произошло несколько аварий. Самая серьезная случилось в Искитимском районе — водитель спорткара залетел под фуру и погиб.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Яша
18 ноя 2019 в 10:40

Там дорога двум Боингам разъехаться не проблема,как же так или дама в телефоне чатилась