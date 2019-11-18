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Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Спасти их маму также не удалось

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Пожар произошёл ночью в Болотном

Пожар произошёл ночью в Болотном

Пожар в частном бревенчатом доме произошел рано утром в этот понедельник, 18 ноября, в Болотном Новосибирской области. После разбора завалов пожарные обнаружили женщину и двух детей.

— Детей 2-х и 4-х лет передали скорой помощи для госпитализации в медицинское учреждение. В пути следования они скончались. Женщина была эвакуирована без признаков жизни, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар тушили 17 спасателей и 6 единиц техники. С открытым огнём пожарные справились за 10 минут.

Вы знаете дополнительные подробности этого пожара? Были очевидцем? Свяжитесь с редакцией НГС по Viber, WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

В субботу на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме, который тушили более 40 минут. В пожаре пострадал мужчина, который находится сейчас в реанимации

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КОММЕНТАРИИ (5)

18 ноя 2019 в 10:03

Печное отопление в стране, вставшей с колен...Зато в Сирию отправляем самые современные мобильные отопительные станции, работающие на газе или солярке...Правильно, сирийцам нужна безопасная энергия, а русские бабы новых нарожают(((

Гость
18 ноя 2019 в 10:22

Не жалко

Владимир
18 ноя 2019 в 10:23

Ужас просто, что такие страшные мучения выпадают на долю детей и взрослых. Жизнь в нашей 'супердержаве' во многих местах сопоставима с жизнью в каменном веке.