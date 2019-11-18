Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Пожар в частном бревенчатом доме произошел рано утром в этот понедельник, 18 ноября, в Болотном Новосибирской области. После разбора завалов пожарные обнаружили женщину и двух детей.

— Детей 2-х и 4-х лет передали скорой помощи для госпитализации в медицинское учреждение. В пути следования они скончались. Женщина была эвакуирована без признаков жизни, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар тушили 17 спасателей и 6 единиц техники. С открытым огнём пожарные справились за 10 минут.