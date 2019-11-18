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Образование

«Рекомендаций не выдавали»: в мэрии Новосибирска рассказали о скандале с биомороженым в детсаду

В департаменте образования утверждают, что родители сами согласились на доппитание

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Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов

Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов

В департаменте образования мэрии города Новосибирска рассказали подробности скандала в детском саду № 144 — родители пожаловались, что детей, чьи мамы и папы не сдали 390 рублей на биомороженое, выводили в раздевалку. Заведующая детсадом Анна Полнова утверждала, что подобное оздоровление было согласовано с Рамилем Ахметгареевым, начальником департамента образования мэрии Новосибирска. Чиновники эту информацию опровергли.

— Рекомендаций руководителям образовательных организаций о приеме мороженого указанной торговой марки департаментом образования не выдавалось. Согласно приложения № 11 СанПиН, мороженое (молочное, сливочное) входит в рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных организациях, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от пресс-центра мэрии Новосибирска.

В департаменте добавили, что взяли объяснительную с заведующей детским садом.

— В МКДОУ д/с № 144 решение о приеме детьми биомороженого принималось совместно с родителями по их добровольному согласию. Имеются 156 согласий из 4 групп. Руководителю образовательного учреждения указано на недостаточную разъяснительную работу с родительской общественностью, недопустимость организации питания части детей группы, — добавили в мэрии.

Новосибирцы рассказали, на что ещё сдают деньги в детских садах. Оказалось, что биомороженое с сахаром — еще не самое дорогое удовольствие.

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КОММЕНТАРИИ (65)

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18 ноя 2019 в 09:49

Имеются 156 согласий из 4 групп.
И это только те кто согласие подписали!!! Наполняемость групп -не перестает поражать.
Что Мэрия и департамент все свалит на заведующую - сомнений не было изначально, каждый трясется за свое сидалище.

MoS
18 ноя 2019 в 09:37

Че удивительного то, это путирашия, хавайте.

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 09:35

Яжематери жируют сидя на шее у мужей от безделья придумывают всякую хрень лишнюю за деньги... А РСП плачут из-за этого...