«Рекомендаций не выдавали»: в мэрии Новосибирска рассказали о скандале с биомороженым в детсаду

В департаменте образования мэрии города Новосибирска рассказали подробности скандала в детском саду № 144 — родители пожаловались, что детей, чьи мамы и папы не сдали 390 рублей на биомороженое, выводили в раздевалку. Заведующая детсадом Анна Полнова утверждала, что подобное оздоровление было согласовано с Рамилем Ахметгареевым, начальником департамента образования мэрии Новосибирска. Чиновники эту информацию опровергли.
— Рекомендаций руководителям образовательных организаций о приеме мороженого указанной торговой марки департаментом образования не выдавалось. Согласно приложения № 11 СанПиН, мороженое (молочное, сливочное) входит в рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных организациях, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от пресс-центра мэрии Новосибирска.
В департаменте добавили, что взяли объяснительную с заведующей детским садом.
— В МКДОУ д/с № 144 решение о приеме детьми биомороженого принималось совместно с родителями по их добровольному согласию. Имеются 156 согласий из 4 групп. Руководителю образовательного учреждения указано на недостаточную разъяснительную работу с родительской общественностью, недопустимость организации питания части детей группы, — добавили в мэрии.
Новосибирцы рассказали, на что ещё сдают деньги в детских садах. Оказалось, что биомороженое с сахаром — еще не самое дорогое удовольствие.