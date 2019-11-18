«Рекомендаций не выдавали»: в мэрии Новосибирска рассказали о скандале с биомороженым в детсаду

Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов

В департаменте образования мэрии города Новосибирска рассказали подробности скандала в детском саду № 144 — родители пожаловались, что детей, чьи мамы и папы не сдали 390 рублей на биомороженое, выводили в раздевалку. Заведующая детсадом Анна Полнова утверждала, что подобное оздоровление было согласовано с Рамилем Ахметгареевым, начальником департамента образования мэрии Новосибирска. Чиновники эту информацию опровергли.

