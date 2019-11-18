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В Новосибирске железными трубами огородили популярное место катания на ватрушках

По словам местных жителей, на стихийной горке часто травмировались люди

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Железные столбы установили по всему спуску

Железные столбы установили по всему спуску

В Новосибирске рядом с Бугринским мостом огородили место, где зимой горожане часто катались на ватрушках.

— Так столбы точно уже были ещё неделю назад. Здесь столько народу переломалось на ватрушках этих, так что правильно всё сделали. И взрослые ломаются, и детей тащат. Там ещё внизу детская площадка — много кто вылетал туда, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Екатерина.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто именно огородил участок и зачем.

В январе врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — почти 20 из них оказались с переломами в больнице.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Собственно
18 ноя 2019 в 08:33
+8 −3

А организовать цивилизованное катание там для горожан, мэрии, которая и так против народа, религия не позволяет ???!! Конечно...

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 08:29
+5 −1

И это правильно... А то будут выделоватся и получать травмы... Так, что хватит умничать и скулить...

18 ноя 2019 в 08:35
+5 −0

Теперь будут сразу в трубы на смерть скатываться. Этот народ неостановить. Ну и даже хорошо, меньше дятлов потом на дороге будет.