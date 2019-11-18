В Новосибирске железными трубами огородили популярное место катания на ватрушках

В Новосибирске рядом с Бугринским мостом огородили место, где зимой горожане часто катались на ватрушках.

— Так столбы точно уже были ещё неделю назад. Здесь столько народу переломалось на ватрушках этих, так что правильно всё сделали. И взрослые ломаются, и детей тащат. Там ещё внизу детская площадка — много кто вылетал туда, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Екатерина.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто именно огородил участок и зачем.