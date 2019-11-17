На Немировича-Данченко «Лексус» перевернулся на крышу после ДТП

— По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: «Лексус» и «Солярис». Пассажиры в одной из машин заблокированы. Один из автомобилей перевернут. По словам звонившего, в аварии пострадал один человек, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Кировском районе на улице Немировича-Данченко возле дома № 67 произошла авария: на дороге столкнулось несколько иномарок. От удара один из автомобилей перевернулся на крышу, второй получил серьезные повреждения передней части.

На место происшествия, по словам очевидцев, также приехала скорая помощь и пожарная машина.



— Столкнулись два автомобиля: один из них, «Лексус», был перевернут. Когда мы проезжали мимо, к месту происшествия подъехали сотрудники ДПС, две машины скорой помощи и пожарная машина. Пострадавших разглядеть не успели, — рассказал читатель НГС.

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В это воскресенье на дорогах Новосибирской области произошло несколько аварий. Самая серьезная случилось в Искитимском районе — водитель спорткара залетел под фуру и погиб.