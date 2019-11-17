«Добро пожаловать в Сайлент Хилл»: Выборную залило кипятком и заволокло паром

Прорыв случился ориентировочно в районе дома по улице Выборной, 122/2а. В Единой дежурно-диспетчерской службе корреспонденту НГС сообщили, что по этому адресу уже неоднократно были обращения.

— Добро пожаловать в Сайлент Хилл! — иронизируют в сообщениях в редакцию читатели НГС. — Кипяток рекой льётся!

О происшествии в редакцию НГС сообщили несколько читателей, отметив, что это «что-то серьёзное».

— Бригада туда направлена. Нам передали, что теплотрассу перекрыли в районе до устранения: сначала выявят дефект, потом будут устранять, — добавила диспетчер, отметив, что срок устранения пока неизвестен.

— С 18:00 17.11 до 08:00, возможно, до 10:00 следующего дня отключено теплоснабжение 86 домов. Принимаются меры по уменьшению зоны отключения, — сообщили в «СГК».

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что сейчас специалисты обследуют дефектный участок.

Из-за происшествия на дороге от Выборной, 122/2а до пересечения с улицей Дубравы собралась пробка, от улицы Кирова до остановки «Жилмассив» движения почти нет, машины начинают собираться и на улице Кирова.



В октябре серьёзная авария на теплотрассе оставила без тепла больше 300 домов в Железнодорожном районе.

В октябре также стало известно, что мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 6 миллионов рублей штрафов из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.