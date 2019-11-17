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Проблема

«Добро пожаловать в Сайлент Хилл»: Выборную залило кипятком и заволокло паром

На покрытой кипятком дороге собралась пробка, а без тепла остались почти 90 домов

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Дорогу залило кипятком, видимость на ней низкая

Дорогу залило кипятком, видимость на ней низкая

Вечером 17 ноября в Октябрьском районе прорвало теплотрассу — улицу Выборную залило водой и заволокло паром.

О происшествии в редакцию НГС сообщили несколько читателей, отметив, что это «что-то серьёзное». 

— Добро пожаловать в Сайлент Хилл! — иронизируют в сообщениях в редакцию читатели НГС. — Кипяток рекой льётся!

Прорыв случился ориентировочно в районе дома по улице Выборной, 122/2а. В Единой дежурно-диспетчерской службе корреспонденту НГС сообщили, что по этому адресу уже неоднократно были обращения.

— Бригада туда направлена. Нам передали, что теплотрассу перекрыли в районе до устранения: сначала выявят дефект, потом будут устранять, — добавила диспетчер, отметив, что срок устранения пока неизвестен.

Движение машин на дороге затруднено

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что сейчас специалисты обследуют дефектный участок.

— С 18:00 17.11 до 08:00, возможно, до 10:00 следующего дня отключено теплоснабжение 86 домов. Принимаются меры по уменьшению зоны отключения, — сообщили в «СГК».

Пробка растянулась почти по всей Выборной, захватив улицу Кирова

Пробка растянулась почти по всей Выборной, захватив улицу Кирова

Из-за происшествия на дороге от Выборной, 122/2а до пересечения с улицей Дубравы собралась пробка, от улицы Кирова до остановки «Жилмассив» движения почти нет, машины начинают собираться и на улице Кирова.

В октябре серьёзная авария на теплотрассе оставила без тепла больше 300 домов в Железнодорожном районе.

В октябре также стало известно, что мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 6 миллионов рублей штрафов из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.

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КОММЕНТАРИИ (26)

17 ноя 2019 в 19:26
+6 −1

СГК ПОШЛИ ВОН ИЗ НАШЕГО ГОРОДА!!!!

ЫЫЫ
17 ноя 2019 в 19:29
+5 −0

Каждую зиму всё сильнее износ основных фондов теплоснабжающих систем города. Время Ч всё ближе. Замёрзнем все.

Гость
17 ноя 2019 в 19:33
+1 −3

Поднимай тариф на тепло !!! Жители не жмотьтесь !!!