Хоровод вместо машин: на детской площадке, по которой должна пройти дорога, провели праздник

17 ноября жители дома по улице Кавалерийской, 9 провели детский праздник — они позвали детей и аниматоров на детскую площадку, по которой, по генплану, должна пройти новая дорога.
На празднике побывали около сотни человек, подсчитал организатор акции, председатель ТСЖ дома на Кавалерийской, 9 Константин Дарвин.
— Были приглашены аниматоры, был детский праздник, нас поддержали люди с близлежащих улиц: с Кропоткина, с Овражной. Была музыка, был чай горячий, — рассказал он корреспонденту НГС. — Мы хотели достучаться до властей в плане того, что детская площадка нам нужна, отбирать её у нас нельзя. Переносить тоже её некуда, потому что конструкция дома не позволяет.
Строительство улицы, которая, по плану, должна соединить Красный проспект с Ипподромской магистралью по пойме реки 1-я Ельцовка, может начаться после 2030 года: её не стали исключать из генплана города. Пока общественники надеются развивать здесь парк.
— Мы собираем подписи против строительства дороги, домами: у нас за три недели уже больше 2-х тысяч подписей собрано от людей, которые вместо дороги хотят видеть парк. Такому количеству людей дорога не нужна, — подчеркнул Константин Дарвин.