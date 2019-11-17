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Дороги и транспорт
Проблема

Хоровод вместо машин: на детской площадке, по которой должна пройти дорога, провели праздник

Против новой улицы местные жители уже собрали больше двух тысяч подписей

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На праздник пришли дети с родителями: на площадке работали аниматоры и угощали горячим чаем&nbsp;

На праздник пришли дети с родителями: на площадке работали аниматоры и угощали горячим чаем 

17 ноября жители дома по улице Кавалерийской, 9 провели детский праздник — они позвали детей и аниматоров на детскую площадку, по которой, по генплану, должна пройти новая дорога.

На празднике побывали около сотни человек, подсчитал организатор акции, председатель ТСЖ дома на Кавалерийской, 9 Константин Дарвин.

— Были приглашены аниматоры, был детский праздник, нас поддержали люди с близлежащих улиц: с Кропоткина, с Овражной. Была музыка, был чай горячий, — рассказал он корреспонденту НГС. — Мы хотели достучаться до властей в плане того, что детская площадка нам нужна, отбирать её у нас нельзя. Переносить тоже её некуда, потому что конструкция дома не позволяет.

Строительство улицы, которая, по плану, должна соединить Красный проспект с Ипподромской магистралью по пойме реки 1-я Ельцовка, может начаться после 2030 года: её не стали исключать из генплана города. Пока общественники надеются развивать здесь парк.

— Мы собираем подписи против строительства дороги, домами: у нас за три недели уже больше 2-х тысяч подписей собрано от людей, которые вместо дороги хотят видеть парк. Такому количеству людей дорога не нужна, — подчеркнул Константин Дарвин.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
17 ноя 2019 в 18:03

Ничего не решат ваши подписи. Не нравится новая улица - уезжайте в лес. Не велика потеря!

Гость
17 ноя 2019 в 18:02

Ха, и дорога нужна и детплощадка.Но дороги нужны городу больше.И что делать?

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 18:01

Подписи ничего не решают. вы вообще ничего не решаете, знаю о чем говорю