Хоровод вместо машин: на детской площадке, по которой должна пройти дорога, провели праздник

На праздник пришли дети с родителями: на площадке работали аниматоры и угощали горячим чаем

17 ноября жители дома по улице Кавалерийской, 9 провели детский праздник — они позвали детей и аниматоров на детскую площадку, по которой, по генплану, должна пройти новая дорога.



На празднике побывали около сотни человек, подсчитал организатор акции, председатель ТСЖ дома на Кавалерийской, 9 Константин Дарвин.



— Были приглашены аниматоры, был детский праздник, нас поддержали люди с близлежащих улиц: с Кропоткина, с Овражной. Была музыка, был чай горячий, — рассказал он корреспонденту НГС. — Мы хотели достучаться до властей в плане того, что детская площадка нам нужна, отбирать её у нас нельзя. Переносить тоже её некуда, потому что конструкция дома не позволяет.

