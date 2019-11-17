«Мой счёт к государству сильно вырос»: новосибирцы вышли на пикет против политических репрессий

Пикет собрал больше десятка человек Фото: «Либертарианская партия Новосибирск»

Днём 17 ноября новосибирцы провели пикет в поддержку московского политика, лидера Либертарианской партии Михаила Светова: его обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сам Светов и его сторонники считают, что дело связано с его политической деятельностью.

Пикет прошёл у входа в Нарымский сквер, в нём приняли участие, по оценке организаторов, порядка 15 человек. Участники пикета вышли с плакатами «Сегодня сажают Светова, завтра — твоих друзей», «Дело против Светова — "Был бы человек, а статья найдётся"» и другими. Аналогичные акции сегодня прошли и в других городах, в частности, в Екатеринбурге.



Как отметил член новосибирского отделения Либертарианской партии Михаил Шароглазов, в деле, по которому Михаил Светов и его бывшая девушка Анастасия Стародубовская сейчас проходят в качестве свидетелей, нет ни потерпевших, ни обвиняемых, ни состава преступления, а основано оно на событиях шестилетней давности.



Поддержать политика пришли даже не симпатизирующие ему люди Фото: «Либертарианская партия Новосибирск»

— При этом со свидетелями обращаются как с уголовниками. У Михаила прошёл обыск, оба подверглись многочасовым допросам, — говорит Шароглазов. — Дело заведено по особенно «грязным» статьям: «развратные действия» и «половое сношение... с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Основаниями послужили совершенно невинные фотографии семилетней давности, находившиеся в публичном доступе в инстаграме Светова. При этом само знакомство Михаила с Анастасией состоялось после достижения ею шестнадцатилетнего возраста. Дело не имеет никакого смысла, если не рассматривать политическую деятельность Светова.

Сама Анастасия Стародубовская рассказала изданию «Медиазона», что сама была инициатором отношений и даже познакомила Светова с родителями, а их отношения никого не интересовали до тех пор, пока политик не стал популярным.