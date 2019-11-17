Можно картой: новосибирцы создали систему для безналичных чаевых

Новосибирские разработчики из компании «СибСофтАртель» создали систему, в которой можно безналично оставить чаевые, чтобы они точно достались понравившемуся официанту.
Как рассказал корреспонденту НГС один из авторов проекта и сооснователь компании Александр Кокарев, работать над ним команда разработчиков начала в середине июля, и к началу ноября сервис, который назвали 2tip, начал работать.
— В большей части заведений на чай через терминал оставить нельзя — это связано с налогообложением, фискализацией таких платежей и так далее. Иногда рестораторы на это идут, но, как правило, такие чаевые не достаются официанту, потому что такие платежи тяжело из общего потока выделить, — объяснил разработчик. — Часто люди приходят в ресторан и рассчитываются безналично, картами. <…> Сейчас зачастую нет у человека наличных на чай, но он хочет оставить — с этой проблемой все члены команды так или иначе сталкивались.
Оставить чаевые гость может по QR-коду, который официант из личного кабинета системы может распечатать отдельно или в чеке. Оплата проводится через Сбербанк сервисами ApplePay или GooglePay, можно перечислить деньги и напрямую с банковской карты, указав её номер. По словам Александра Кокарева, сейчас в системе зарегистрировано около 300 пользователей: как отдельных официантов, так и кафе и ресторанов.
В октябре НГС рассказывал о приложении, которое поможет не потеряться лыжникам и сноубордистам на спуске — его тоже разработали в Новосибирске.