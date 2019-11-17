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Можно картой: новосибирцы создали систему для безналичных чаевых

Наличных у гостей кафе всё чаще нет, а включённые в счёт чаевые не доходят до официантов

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Безналичные чаевые можно оставить лично официанту — если, конечно, вам понравилось обслуживание

Безналичные чаевые можно оставить лично официанту — если, конечно, вам понравилось обслуживание

Новосибирские разработчики из компании «СибСофтАртель» создали систему, в которой можно безналично оставить чаевые, чтобы они точно достались понравившемуся официанту.

Как рассказал корреспонденту НГС один из авторов проекта и сооснователь компании Александр Кокарев, работать над ним команда разработчиков начала в середине июля, и к началу ноября сервис, который назвали 2tip, начал работать.

— В большей части заведений на чай через терминал оставить нельзя — это связано с налогообложением, фискализацией таких платежей и так далее. Иногда рестораторы на это идут, но, как правило, такие чаевые не достаются официанту, потому что такие платежи тяжело из общего потока выделить, — объяснил разработчик. — Часто люди приходят в ресторан и рассчитываются безналично, картами. <…> Сейчас зачастую нет у человека наличных на чай, но он хочет оставить — с этой проблемой все члены команды так или иначе сталкивались.

Оставить чаевые гость может по QR-коду, который официант из личного кабинета системы может распечатать отдельно или в чеке. Оплата проводится через Сбербанк сервисами ApplePay или GooglePay, можно перечислить деньги и напрямую с банковской карты, указав её номер. По словам Александра Кокарева, сейчас в системе зарегистрировано около 300 пользователей: как отдельных официантов, так и кафе и ресторанов.

В октябре НГС рассказывал о приложении, которое поможет не потеряться лыжникам и сноубордистам на спуске — его тоже разработали в Новосибирске.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Ковальски
17 ноя 2019 в 16:36
+3 −1

Вообще, не совсем понятен смысл чаевых. Почему не оставляют продавцу в магазине, учителю, врачу? Зарплата официанта изначально...

Гость
17 ноя 2019 в 16:27
+1 −3

Да в чем проблема то? Ну носи с собой несколько сотен.Покушал, понравилось обслуживание, оплатил общий счёт картой, а офику...

17 ноя 2019 в 16:37
+2 −1

Система чаевых порочна. Почему за свою работу человек должен получать дополнительные деньги? Чем официант лучше врача...