Вылетел под фуру: на трассе под Новосибирском погиб парень на спорткаре

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области, сообщение в полицию поступило 17 ноября в 11:30. Авария произошла на трассе Р-256, на улице Барнаульской.

Под Новосибирском Mazda RX-8 столкнулась с фурой — водитель спорткара погиб на месте, его пассажирка попала в больницу.

— «Мазда» выезжала со второстепенной полосы на дорогу и совершила столкновение с фурой. В результате ДТП погиб водитель, мужчина 1991 года рождения, женщина-пассажирка сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии, — рассказали в полиции.

Причины столкновения пока не установлены, полицейские устанавливают обстоятельства аварии. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по улице Барнаульской в сторону Новосибирска затруднено.



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Вчера на Ипподромской магистрали столкнулись два автомобиля и троллейбус: в аварии никто не пострадал, а свою вину ни один из водителей признавать не захотел. В пятницу ещё одна машина вылетела с дороги в столб: очевидцы предположили, что это произошло из-за гололёда.