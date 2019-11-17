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Вылетел под фуру: на трассе под Новосибирском погиб парень на спорткаре

Девушку-пассажирку с тяжёлыми травмами отвезли в больницу

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Спорткар столкнулся с фурой, водитель не выжил

Спорткар столкнулся с фурой, водитель не выжил

Под Новосибирском Mazda RX-8 столкнулась с фурой — водитель спорткара погиб на месте, его пассажирка попала в больницу.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области, сообщение в полицию поступило 17 ноября в 11:30. Авария произошла на трассе Р-256, на улице Барнаульской.

От столкновения «Мазда» буквально развалилась на части

От столкновения «Мазда» буквально развалилась на части

— «Мазда» выезжала со второстепенной полосы на дорогу и совершила столкновение с фурой. В результате ДТП погиб водитель, мужчина 1991 года рождения, женщина-пассажирка сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии, — рассказали в полиции.

Причины столкновения пока не установлены, полицейские устанавливают обстоятельства аварии. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по улице Барнаульской в сторону Новосибирска затруднено.

Если вы стали очевидцем происшествия и можете рассказать подробности, сообщите об этом в редакцию НГС по номеру +7 923 157–00–00 (Telegram, WhatsApp).

Вчера на Ипподромской магистрали столкнулись два автомобиля и троллейбус: в аварии никто не пострадал, а свою вину ни один из водителей признавать не захотел. В пятницу ещё одна машина вылетела с дороги в столб: очевидцы предположили, что это произошло из-за гололёда.

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КОММЕНТАРИИ (49)

17 ноя 2019 в 14:25
+30 −3

Спорткар. Молодой парень с девочкой. Гололед. Снег. Но причина не ясна.

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 14:42
+31 −0

Причины ясны, как божий день. Выезжал со второстепенной, думал проскочить перед фурой. Ну, типа, под капотом дури много, ща как...

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 14:29
+22 −2

Папа-мама купили машину, ездить не купили.