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Учёные из Новосибирска испытают лекарство от рака — оно уничтожает опухоль, не вредя организму

Доклинические испытания препарат уже прошёл в 2019 году

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Доклинические испытания препарат уже прошёл, но до выхода на рынок нужно пройти ещё три этапа клинических

Доклинические испытания препарат уже прошёл, но до выхода на рынок нужно пройти ещё три этапа клинических

В 2020 году учёные новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН начнут клинические испытания комбинированного препарата против онкологических заболеваний — об этом 17 ноября со ссылкой на замдиректора института Владимира Рихтера сообщает ТАСС.

В 2019 году учёные завершили доклинические испытания препарата и рассчитывали начать клинические, но столкнулись с проблемами с финансированием.

— Клинические испытания — это уже следующий год. Стандартная процедура — три этапа. Первый мы надеемся провести за год-полтора. А затем вторая-третья фаза. Я думаю, что еще лет 5 до выхода на рынок, — цитирует Рихтера издание.

Проект получил поддержку немецкого фармконцерна Bayer. Препарат объединил вирус осповакцины и белок грудного молока: он развивается в опухоли, пока не уничтожит её, при этом не нанося вреда другим органам и тканям организма. Учёные полагают, что препарат поможет в лечении рака молочной железы и опухоли головного мозга — глиомы.

Весной НГС рассказывал о другой разработке, которая может помочь побороть рак мозга: в ней использовали молекулы сибирской лиственницы.

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ОнкологияИнститута химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
17 ноя 2019 в 13:31
+0 −2

Всегда очень радуюсь таким новостям. Ведь очень много умирает от рака.

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 13:31
+0 −1

Это замечательно, импортозамещение. наверняка, такого лекарства нет нигде в мире.

я не робот
17 ноя 2019 в 13:39
+0 −0

Лекарство от рака... дальше можно не читать, ясно, что написано бестолково.