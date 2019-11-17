Учёные из Новосибирска испытают лекарство от рака — оно уничтожает опухоль, не вредя организму

В 2020 году учёные новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН начнут клинические испытания комбинированного препарата против онкологических заболеваний — об этом 17 ноября со ссылкой на замдиректора института Владимира Рихтера сообщает ТАСС.
В 2019 году учёные завершили доклинические испытания препарата и рассчитывали начать клинические, но столкнулись с проблемами с финансированием.
— Клинические испытания — это уже следующий год. Стандартная процедура — три этапа. Первый мы надеемся провести за год-полтора. А затем вторая-третья фаза. Я думаю, что еще лет 5 до выхода на рынок, — цитирует Рихтера издание.
Проект получил поддержку немецкого фармконцерна Bayer. Препарат объединил вирус осповакцины и белок грудного молока: он развивается в опухоли, пока не уничтожит её, при этом не нанося вреда другим органам и тканям организма. Учёные полагают, что препарат поможет в лечении рака молочной железы и опухоли головного мозга — глиомы.
Весной НГС рассказывал о другой разработке, которая может помочь побороть рак мозга: в ней использовали молекулы сибирской лиственницы.