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Прилетел вдруг волшебник: в Новосибирск из Великого Устюга приехал настоящий Дед Мороз

Он побывает в гостях у семьи с девятью детьми и у ребят, оставшихся без родителей

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Всероссийский Дед Мороз уже в четвёртый раз перед Новым годом разъезжает по стране: Новосибирск — пятый город в его маршруте

Всероссийский Дед Мороз уже в четвёртый раз перед Новым годом разъезжает по стране: Новосибирск — пятый город в его маршруте

17 ноября в Новосибирск приехал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга — за два месяца он посетит 28 городов.

Приехав в Новосибирск, Дед Мороз встретился с журналистами

Приехав в Новосибирск, Дед Мороз встретился с журналистами

Акцию организовал телеканал НТВ при поддержке спонсоров, в этом году она проходит в четвёртый раз. Новосибирск в «морозном» маршруте стал пятым городом.

Вместе с Дедом Морозом в Новосибирск приехал ведущий программы «Сегодня» Игорь Полетаев

Вместе с Дедом Морозом в Новосибирск приехал ведущий программы «Сегодня» Игорь Полетаев

— За три года больших путешествий зимний волшебник вместе с НТВ проехал 40 000 км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков, — уточняют организаторы акции.

Зимнего волшебника встретили тортом

Зимнего волшебника встретили тортом

В Новосибирске Дед Мороз побывает в городском центре социальной помощи семье и детям «Заря», в физкультурно-оздоровительном центре «Восток» и в гостях у многодетной семьи Пантюховых, в которой растут 9 детей.

Пресс-конференция была необычной: первые ряды занимали дети&nbsp;

Пресс-конференция была необычной: первые ряды занимали дети 

Кроме того, команда журналистов и ведущих НТВ навестит воспитанников школ-интернатов и детских домов, маленьких пациентов больниц и тех, кто написал письмо Деду Морозу.

Сам Дед Мороз задержится в Новосибирске на два дня: 18 ноября он поздравит горожан с наступающим Новым годом в «Галерее Новосибирск». Затем он отправится в Тюмень.

Дед Мороз встретился с волонтёрами благотворительного проекта DaDobro, а в Сочи станет гостем Международного форума добровольцев

Дед Мороз встретился с волонтёрами благотворительного проекта DaDobro, а в Сочи станет гостем Международного форума добровольцев

В Новосибирске сегодня работает две неофициальных резиденции Деда Мороза: одна открылась в 2017 году в Кудряшах, другая — в прошлом году в посёлке Садовый

В прошлом году НГС узнал правила жизни Дедов Морозов: они рассказали о своей работе и о том, почему дети верят, что они настоящие.

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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
17 ноя 2019 в 12:53

Мой внук в этом году сказал, что он уже взрослый и поэтому Деда Мороза вызывать не нужно в Новый год. Достаточно Снегурочки.

внук короля
17 ноя 2019 в 12:52

Очень рады, что и наше поместье в Плотниково посетит Дед Мороз.

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 12:51

К моему внуку он также приедет.