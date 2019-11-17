Прилетел вдруг волшебник: в Новосибирск из Великого Устюга приехал настоящий Дед Мороз

17 ноября в Новосибирск приехал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга — за два месяца он посетит 28 городов.
Акцию организовал телеканал НТВ при поддержке спонсоров, в этом году она проходит в четвёртый раз. Новосибирск в «морозном» маршруте стал пятым городом.
— За три года больших путешествий зимний волшебник вместе с НТВ проехал 40 000 км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков, — уточняют организаторы акции.
В Новосибирске Дед Мороз побывает в городском центре социальной помощи семье и детям «Заря», в физкультурно-оздоровительном центре «Восток» и в гостях у многодетной семьи Пантюховых, в которой растут 9 детей.
Кроме того, команда журналистов и ведущих НТВ навестит воспитанников школ-интернатов и детских домов, маленьких пациентов больниц и тех, кто написал письмо Деду Морозу.
Сам Дед Мороз задержится в Новосибирске на два дня: 18 ноября он поздравит горожан с наступающим Новым годом в «Галерее Новосибирск». Затем он отправится в Тюмень.
В Новосибирске сегодня работает две неофициальных резиденции Деда Мороза: одна открылась в 2017 году в Кудряшах, другая — в прошлом году в посёлке Садовый.
В прошлом году НГС узнал правила жизни Дедов Морозов: они рассказали о своей работе и о том, почему дети верят, что они настоящие.