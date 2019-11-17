Прилетел вдруг волшебник: в Новосибирск из Великого Устюга приехал настоящий Дед Мороз

Всероссийский Дед Мороз уже в четвёртый раз перед Новым годом разъезжает по стране: Новосибирск — пятый город в его маршруте

17 ноября в Новосибирск приехал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга — за два месяца он посетит 28 городов.

Акцию организовал телеканал НТВ при поддержке спонсоров, в этом году она проходит в четвёртый раз. Новосибирск в «морозном» маршруте стал пятым городом.

— За три года больших путешествий зимний волшебник вместе с НТВ проехал 40 000 км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков, — уточняют организаторы акции.

В Новосибирске Дед Мороз побывает в городском центре социальной помощи семье и детям «Заря», в физкультурно-оздоровительном центре «Восток» и в гостях у многодетной семьи Пантюховых, в которой растут 9 детей.

Кроме того, команда журналистов и ведущих НТВ навестит воспитанников школ-интернатов и детских домов, маленьких пациентов больниц и тех, кто написал письмо Деду Морозу.



Сам Дед Мороз задержится в Новосибирске на два дня: 18 ноября он поздравит горожан с наступающим Новым годом в «Галерее Новосибирск». Затем он отправится в Тюмень.

