Завораживающее зрелище: Обское море сковало льдом и снегом

Обское водохранилище сковало первым льдом — читатель НГС Геннадий поделился кадрами обледеневшего берега.
Фотографии были сделаны после морозов 16 ноября — температура ночью в этот день упала ниже отметки в 20 градусов мороза. Последствия Геннадий назвал «ледяными подарками зимы». По словам читателя НГС, на лёд уже начали выходить рыбаки.
В ближайшие дни, по прогнозам, морозы будут крепчать — НГС вспомнил 9 полезных текстов на время холодов: как не обморозиться в такую погоду, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.