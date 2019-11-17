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Зима

Завораживающее зрелище: Обское море сковало льдом и снегом

На первый лёд уже начали выходить рыбаки

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Льдом сковало каждую деталь берега Обского моря

Льдом сковало каждую деталь берега Обского моря

Обское водохранилище сковало первым льдом — читатель НГС Геннадий поделился кадрами обледеневшего берега.

Фотографии были сделаны после морозов 16 ноября — температура ночью в этот день упала ниже отметки в 20 градусов мороза. Последствия Геннадий назвал «ледяными подарками зимы». По словам читателя НГС, на лёд уже начали выходить рыбаки.

На берегу замёрзли волны

На берегу замёрзли волны

В ближайшие дни, по прогнозам, морозы будут крепчать — НГС вспомнил 9 полезных текстов на время холодов: как не обморозиться в такую погоду, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.

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КОММЕНТАРИИ (9)

17 ноя 2019 в 11:50

Рыбакам удачи, лишь бы не провалились под лёд.

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 11:48

Дикари...

коренной житель новониколаевска
17 ноя 2019 в 11:48

Понаехавшие постоянно всему удивляются. Фотоаппарат вообще из рук не выпускают.