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Хоккейная «Сибирь» завершила выездное турне поражением

Счёт игры 2:4

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Игра прошла в Москве

Игра прошла в Москве

Сегодня, 16 ноября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от московского «Динамо» — игра закончилась со счётом 2:4 в пользу хозяев ледовой площадки. 

Первая шайба влетела в ворота новосибирской команды на 7-й минуте матча: соперники реализовали большинство после того, как нападающего «Сибири» Никиту Шашкова удалили на 2-й минуте за задержку соперника. Через 7 минут в ворота «Сибири» залетела ещё одна шайба. Во втором периоде ни одна из команд не забила гол. 

В начале третьего периода московская команда забросила ещё одну шайбу в ворота новосибирских хоккеистов. Через три минуты «Сибири» удалось отбить одно очко — шайбу забросил защитник Юрки Йокипакка. На 56-й минуте гол забил защитник «Сибири» Ярослав Хабаров. На последней минуте 3-го периода «Динамо» забросило ещё одну шайбу. 

— С выезда без побед. «Сибирь» проигрывает в Москве «Динамо» 2:4. Это четвертое поражение подряд, — написали в официальной группе команды во «ВКонтакте».

На воротах «Сибири» был Алексей Красиков. 

Сейчас новосибирский хоккейный клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Сибирь» проведёт в среду, 20 ноября, с казанским «Ак Барсом». Посмотреть весь календарь игр можно по этой ссылке.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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16 ноя 2019 в 23:28

Позор... Позор... Довыделовалась Сибирь... Дырявая команда... Ахаха... Срамота...

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 23:27

Ахаха как я рад... Как я рад... Молодцы Динамо ... разгромили позорную Сибирь с её фигуритстами ...выбили всю дурь... 5 порожений подряд... Отлично... Это Сибири не слабаков дома обыграть...девятое законное место всё ближе... Позорься Сибирь... Новосибирцы гордятся тобой...

Мдяааа....
16 ноя 2019 в 23:29

Красавцы!Отличный выезд!Отличный результат!Можно,с чувством исполненного долга, немного передохнуть перед домашними играми.Заслужили!И с новыми силами продолжать показывать то,что игрой язык не поворачивается назвать...Может,всё-таки, не стоит в дальнейшем тратить деньги на выезды?Проезд,проживание,"досуг" вечерами...Это же немалые бабки!Ставить себе "баранки" и лучше дома потренироваться лишний раз?