Хоккейная «Сибирь» завершила выездное турне поражением

Первая шайба влетела в ворота новосибирской команды на 7-й минуте матча: соперники реализовали большинство после того, как нападающего «Сибири» Никиту Шашкова удалили на 2-й минуте за задержку соперника. Через 7 минут в ворота «Сибири» залетела ещё одна шайба. Во втором периоде ни одна из команд не забила гол.

Сегодня, 16 ноября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от московского «Динамо» — игра закончилась со счётом 2:4 в пользу хозяев ледовой площадки.

В начале третьего периода московская команда забросила ещё одну шайбу в ворота новосибирских хоккеистов. Через три минуты «Сибири» удалось отбить одно очко — шайбу забросил защитник Юрки Йокипакка. На 56-й минуте гол забил защитник «Сибири» Ярослав Хабаров. На последней минуте 3-го периода «Динамо» забросило ещё одну шайбу.

— С выезда без побед. «Сибирь» проигрывает в Москве «Динамо» 2:4. Это четвертое поражение подряд, — написали в официальной группе команды во «ВКонтакте».



На воротах «Сибири» был Алексей Красиков.

Сейчас новосибирский хоккейный клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Сибирь» проведёт в среду, 20 ноября, с казанским «Ак Барсом». Посмотреть весь календарь игр можно по этой ссылке.