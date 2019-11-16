Элджей выпустил новую песню вместе с нидерландским диджеем

Рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый трек UFO. Музыку для песни написал нидерландскиий диджей Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo.
Элджей презентовал совместную песню в социальных сетях 15 ноября. Пост с треком во «ВКонтакте» собрал больше двух миллионов просмотров и 14 тысяч лайков.
Судя по комментариям на YouTube-канале исполнителя, поклонники высоко оценили релиз исполнителя и рады, что он вернулся после долгого перерыва. Элджей действительно ничего не выпускал несколько месяцев — последнюю свою песню он презентовал 10 июля.
В августе екатеринбургский художник Никита Жижанов, автор обложки для хитового альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил певца Элджея в том, что тот не оплатил его работу: обложки для альбомов и эскизы тату. После освещения конфликта в СМИ ситуация разрешилась, и музыкант выплатил Жижанову гонорар.