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Культура

Элджей выпустил новую песню вместе с нидерландским диджеем

В треке нет ни одного нецензурного слова!

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Рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый трек UFO. Музыку для песни написал нидерландскиий диджей Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo. 

Элджей презентовал совместную песню в социальных сетях 15 ноября. Пост с треком во «ВКонтакте» собрал больше двух миллионов просмотров и 14 тысяч лайков. 

Судя по комментариям на YouTube-канале исполнителя, поклонники высоко оценили релиз исполнителя и рады, что он вернулся после долгого перерыва. Элджей действительно ничего не выпускал несколько месяцев — последнюю свою песню он презентовал 10 июля.

В августе екатеринбургский художник Никита Жижанов, автор обложки для хитового альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил певца Элджея в том, что тот не оплатил его работу: обложки для альбомов и эскизы тату. После освещения конфликта в СМИ ситуация разрешилась, и музыкант выплатил Жижанову гонорар. 

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КОММЕНТАРИИ (13)

Охранник.
16 ноя 2019 в 21:18
+1 −1

Мы слушаем только шансон.

Гость
16 ноя 2019 в 21:18
+1 −1

Не цензурного слова нет, но и хорошего тоже. Лучше уж шансон слушать, как у нас на работе в частном охранном предприятии.

с богаткова
16 ноя 2019 в 21:17
+1 −1

Внук слушает других исполнителей - мишу круга, бутырку.