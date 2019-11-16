«Бутыли воды уже закончились»: часть Станиславского жилмассива осталась без воды

Сегодня, 16 ноября, 10 домов в Станиславском жилмассиве на весь день остались без холодной воды. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС.

— С 12 часов дня жилмассив Станиславский сидит без воды, нет ни горячей, ни холодной. В близлежащих магазинах 5-литровые бутыли воды уже закончились, люди разбирают упаковками полторашки. Диспетчер ЖЭУ говорит, что воды не будет до 22 часов в лучшем случае. Зима опять пришла неожиданно, — рассказала жительница одного из домов Елена Шварц.