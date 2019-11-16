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«Бутыли воды уже закончились»: часть Станиславского жилмассива осталась без воды

Воду отключили из-за аварии

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Воды нет с 12 часов дня

Воды нет с 12 часов дня

Сегодня, 16 ноября, 10 домов в Станиславском жилмассиве на весь день остались без холодной воды. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС.

— С 12 часов дня жилмассив Станиславский сидит без воды, нет ни горячей, ни холодной. В близлежащих магазинах 5-литровые бутыли воды уже закончились, люди разбирают упаковками полторашки. Диспетчер ЖЭУ говорит, что воды не будет до 22 часов в лучшем случае. Зима опять пришла неожиданно, — рассказала жительница одного из домов Елена Шварц. 

Воду отключили в 10 домах

Воду отключили в 10 домах

Согласно данным Муниципального городского портала, воду отключили из-за аварии на водоводе по улице Немировича-Данченко, 28/5. Под отключение попали дома по адресам Станиславского, 44, Станиславского, 46, Станиславского, 48, Станиславского, 50, Немировича-Данченко, 22/1, Немировича-Данченко, 22/1, Немировича-Данченко, 22/2, Немировича-Данченко, 22/1, Немировича-Данченко, 24/2, Немировича-Данченко, 24/3, Немировича-Данченко, 28/3, Немировича-Данченко, 28/5. 

По словам другой читательницы НГС, Натальи, воды нет ещё и по адресу Немировича-Данченко, 4/1. 

В прошлом месяце жители четырёх высоток на Вилюйской на сутки остались без воды из-за засора в трубопроводе. 

— Собственники кидают в унитазы что ни попадя. Ужас, что мы нашли: бытовые отходы, огромное полотенце, тряпки, бутылки дезодорантов, сжатые пластиковые бутылки. И, конечно, наша КНС (канализационная система) от всего этого «встала». Питьевую воду мы тут же организовали — сделали колонку, люди могли приходить и набирать из нее воду, — рассказали тогда корреспонденту НГС комунальщики.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Ништяк
16 ноя 2019 в 19:41

Зачем им вода? Сейчас редко кто воду пьет,в основном всякие напитки, морсы и прочие соки.

Умничка
16 ноя 2019 в 19:46

Надо покупать квартиру в нормальном доме, где не бывает отключений.

Охранник нулевого разряда
16 ноя 2019 в 19:46

Лучше всего сотрудники чопа справляются с задачей таскать воду от ближайшего колодца.