«Бутыли воды уже закончились»: часть Станиславского жилмассива осталась без воды

Сегодня, 16 ноября, 10 домов в Станиславском жилмассиве на весь день остались без холодной воды. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС.
— С 12 часов дня жилмассив Станиславский сидит без воды, нет ни горячей, ни холодной. В близлежащих магазинах 5-литровые бутыли воды уже закончились, люди разбирают упаковками полторашки. Диспетчер ЖЭУ говорит, что воды не будет до 22 часов в лучшем случае. Зима опять пришла неожиданно, — рассказала жительница одного из домов Елена Шварц.
Согласно данным Муниципального городского портала, воду отключили из-за аварии на водоводе по улице Немировича-Данченко, 28/5. Под отключение попали дома по адресам Станиславского, 44, Станиславского, 46, Станиславского, 48, Станиславского, 50, Немировича-Данченко, 22/1, Немировича-Данченко, 22/1, Немировича-Данченко, 22/2, Немировича-Данченко, 22/1, Немировича-Данченко, 24/2, Немировича-Данченко, 24/3, Немировича-Данченко, 28/3, Немировича-Данченко, 28/5.
По словам другой читательницы НГС, Натальи, воды нет ещё и по адресу Немировича-Данченко, 4/1.
В прошлом месяце жители четырёх высоток на Вилюйской на сутки остались без воды из-за засора в трубопроводе.
— Собственники кидают в унитазы что ни попадя. Ужас, что мы нашли: бытовые отходы, огромное полотенце, тряпки, бутылки дезодорантов, сжатые пластиковые бутылки. И, конечно, наша КНС (канализационная система) от всего этого «встала». Питьевую воду мы тут же организовали — сделали колонку, люди могли приходить и набирать из нее воду, — рассказали тогда корреспонденту НГС комунальщики.