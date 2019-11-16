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Мужчина выпал из окна дома на улице Волховской

На месте работают сотрудники полиции и СК

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Мужчина выпал из окна днём

Мужчина выпал из окна днём

Трагедия произошла в эту субботу, 16 ноября. Мужчина выпал из окна дома на улице Волховской в Ленинском районе. 

— В 14:43 в полицию поступило сообщение о том, что обнаружен труп мужчины у дома по адресу улица Волховская. Сотрудники полиции и Следственного комитета в настоящий момент работают на месте происшествия. Пока ещё устанавливается, с какого этажа, — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В начале недели в Новосибирске из окна бизнес-центра ночью выпала девушка.

Если у вас есть важная информация по ЧП по трагедии на Волховской, то свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8-982-781-74-07.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Точняк
16 ноя 2019 в 18:03
+0 −7

Сотрудники ЧОПа, полиции и следственного комитета работают на месте проишествия.

16 ноя 2019 в 18:13
+5 −0

Мужчин и так мало, а ещё гибнут то там, то там, жаль чей-то сын, брат родным горе.

Душитель
16 ноя 2019 в 18:06
+2 −2

Не выпадайте из окон мужики, Вы матерям еще нужны.