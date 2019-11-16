Трагедия произошла в эту субботу, 16 ноября. Мужчина выпал из окна дома на улице Волховской в Ленинском районе.



— В 14:43 в полицию поступило сообщение о том, что обнаружен труп мужчины у дома по адресу улица Волховская. Сотрудники полиции и Следственного комитета в настоящий момент работают на месте происшествия. Пока ещё устанавливается, с какого этажа, — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В начале недели в Новосибирске из окна бизнес-центра ночью выпала девушка.