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40 новосибирцев собрались на митинге против мусорной концессии и за сортировку мусора

Рассказываем, как прошла акция протеста

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Митинг прошёл у фонтана на улице Орджоникидзе&nbsp;

Митинг прошёл у фонтана на улице Орджоникидзе 

40 новосибирцев собрались на митинге против мусорной концессии и за сортировку мусора у фонтана на улице Орджоникидзе. 

— Мы выступаем за то, чтобы мусорную концессию в существующем виде расторгли, потому что она по объёму мусора идёт. Это никому из жителей невыгодно. И выступаем за раздельный сбор — чтобы его организовали, подготовили площадки на территории дворов. Проблема с мусором большая, — пояснила корреспонденту НГС один из организаторов митинга Александра Шугай.

Несмотря на плохую погоду, участники собрались

Несмотря на плохую погоду, участники собрались

По словам Александры Шугай, сейчас контейнеры для раздельного сбора мусора находятся под угрозой, потому что жители города за них не платят — за вывоз этого мусора платят те, кто их ставят:

— А оператору (региональный оператор «Экология-Новосибирск». — Прим. ред.) выгодно самому вывозить всё. Мы хотим поддерживать компании, которые ставят контейнеры для сортировки мусора. 

Люди приходили с плакатами

Люди приходили с плакатами

Они выступают за раздельную сортировку мусора

Они выступают за раздельную сортировку мусора

Митингующие призывают к бережному отношению к природе

Митингующие призывают к бережному отношению к природе

По оценкам фотографа НГС, всего на митинге было около 40 человек

По оценкам фотографа НГС, всего на митинге было около 40 человек

Участники митинга выступают против мусорной концессии

Участники митинга выступают против мусорной концессии

В мае в Новосибирске дачники протестовали против свалки около своих участков.

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    митингмусорная концессиясортировка мусораотходыприродаэкология

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    КОММЕНТАРИИ (24)

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    16 ноя 2019 в 15:38
    +5 −2

    Мусорную концессию еще никто не принял, сортируют мусор только фито-няши и мамаши-долбануши, сорри, конечно, но это правда...

    Как то так.
    16 ноя 2019 в 15:39
    +4 −1

    Наивные такие, когда в нашем государстве делали так,что бы людям было выгодно.)

    Фея Золотая
    16 ноя 2019 в 15:39
    +3 −1

    Слушайте, какой смысл вот торчать на морозе, если еще полигоны новые не созданы...Сделают тогда и будем в разные баки разное...