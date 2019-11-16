40 новосибирцев собрались на митинге против мусорной концессии и за сортировку мусора у фонтана на улице Орджоникидзе.

— Мы выступаем за то, чтобы мусорную концессию в существующем виде расторгли, потому что она по объёму мусора идёт. Это никому из жителей невыгодно. И выступаем за раздельный сбор — чтобы его организовали, подготовили площадки на территории дворов. Проблема с мусором большая, — пояснила корреспонденту НГС один из организаторов митинга Александра Шугай.