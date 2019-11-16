40 новосибирцев собрались на митинге против мусорной концессии и за сортировку мусора у фонтана на улице Орджоникидзе.
— Мы выступаем за то, чтобы мусорную концессию в существующем виде расторгли, потому что она по объёму мусора идёт. Это никому из жителей невыгодно. И выступаем за раздельный сбор — чтобы его организовали, подготовили площадки на территории дворов. Проблема с мусором большая, — пояснила корреспонденту НГС один из организаторов митинга Александра Шугай.
По словам Александры Шугай, сейчас контейнеры для раздельного сбора мусора находятся под угрозой, потому что жители города за них не платят — за вывоз этого мусора платят те, кто их ставят:
— А оператору (региональный оператор «Экология-Новосибирск». — Прим. ред.) выгодно самому вывозить всё. Мы хотим поддерживать компании, которые ставят контейнеры для сортировки мусора.
В мае в Новосибирске дачники протестовали против свалки около своих участков.