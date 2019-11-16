Сарай, два гаража и соседский дом пострадали от пожара в частном доме на улице Пархоменко

Сегодня утром произошёл пожар в частном доме на улице Пархоменко — хозяин горящего дома госпитализирован в ожоговый центр; сарай, два гаража и соседский дом повреждены, а легковой автомобиль полностью сгорел.



— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью в огне, что говорит о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану. 40 минут понадобилось для локализации огня и дальнейшего распространения на соседние дома. Ещё через пять минут — в 9:50 — ликвидация открытого огня. В результате пожара пострадал один человек — хозяин горящего дома. Он госпитализирован в ожоговый центр. Также огнём повреждены надворные постройки, которые находились под одной крышей с домом: сарай и два гаража, в одном из них сгорел один легковой автомобиль. Также частично пострадал соседний жилой дом, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.