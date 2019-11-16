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Сарай, два гаража и соседский дом пострадали от пожара в частном доме на улице Пархоменко

Хозяин горящего дома госпитализирован

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Пожар тушили более 40 минут&nbsp;

Пожар тушили более 40 минут 

Сегодня утром произошёл пожар в частном доме на улице Пархоменко — хозяин горящего дома госпитализирован в ожоговый центр; сарай, два гаража и соседский дом повреждены, а легковой автомобиль полностью сгорел.


— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью в огне, что говорит о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану. 40 минут понадобилось для локализации огня и дальнейшего распространения на соседние дома. Ещё через пять минут — в 9:50 — ликвидация открытого огня. В результате пожара пострадал один человек — хозяин горящего дома. Он госпитализирован в ожоговый центр. Также огнём повреждены надворные постройки, которые находились под одной крышей с домом: сарай и два гаража, в одном из них сгорел один легковой автомобиль. Также частично пострадал соседний жилой дом, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Под одной крышей находился не только дом, но и сарай, два гаража

Под одной крышей находился не только дом, но и сарай, два гаража

Общая площадь горения — 260 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара было задействовано 32 человека и пять единиц техники.

Из-за пожара повреждён и соседский дом

Из-за пожара повреждён и соседский дом

В начале недели НГС опубликовал репортаж о центре помощи погорельцам, который сам пережил пожар и оказался в числе тех, кто нуждается в поддержке.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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16 ноя 2019 в 12:20

Случайность или кому-то земельный участок приглянулся?