Сегодня из-за похолодания в небе над Новосибирском появилось гало — читатели присылают в редакцию фотографии этого красивого оптического явления.
Новосибирец Дмитрий рассказал, что он наблюдал гало из окна и час назад, и сейчас, только теперь его цвета стали другими.
Дмитрий сделал эту фотографию в 09:40 на Бориса Богаткова, когда проезжал там мимо на машине.
Читательница Юлия прислала фотографию с улицы Романова:
«Зимняя радуга в сильные морозы — далеко не редкое явление. В науке этот оптический феномен получил своё название — гало. Вот и в Новосибирск пришла настоящая зима», — пишет она.
А новосибирец Вячеслав Викторович сегодня заснял восход солнца и туман над рекой Обь. Он пояснил, что снимал видео на телефон на Димитровском мосту и спускался под мост.
Видео: Вячеслав Викторович
Сергей Дворников снял видео с гало на Плющихинском жилмассиве.
— За окном ничего не видно, кроме мороза и гало. Офигенно, — описал одно из своих видео Сергей Дворников.
Видео: Сергей Дворников
Ранее фотограф НГС сделал 10 самых красивых фото с замерзающих пляжей Новосибирска.