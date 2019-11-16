Эта фотография сделана около 10 утра Фото: читатель Дмитрий

Сегодня из-за похолодания в небе над Новосибирском появилось гало — читатели присылают в редакцию фотографии этого красивого оптического явления. Новосибирец Дмитрий рассказал, что он наблюдал гало из окна и час назад, и сейчас, только теперь его цвета стали другими.

Вид из того же окна, что и на первом фото, но с разницей в час — недалеко от «Ауры» Фото: читатель Дмитрий

Дмитрий сделал эту фотографию в 09:40 на Бориса Богаткова, когда проезжал там мимо на машине.

Фото: Читатель Дмитрий

Читательница Юлия прислала фотографию с улицы Романова: «Зимняя радуга в сильные морозы — далеко не редкое явление. В науке этот оптический феномен получил своё название — гало. Вот и в Новосибирск пришла настоящая зима», — пишет она.

Юлия считает, что это явление говорит о приходе настоящей зимы Фото: читательница Юлия

А новосибирец Вячеслав Викторович сегодня заснял восход солнца и туман над рекой Обь. Он пояснил, что снимал видео на телефон на Димитровском мосту и спускался под мост.

Видео: Вячеслав Викторович

Александр Герасимов сделал эту фотографию в 11:20 на жилмассиве Снегири Фото: Александр Герасимов

Сергей Дворников снял видео с гало на Плющихинском жилмассиве. — За окном ничего не видно, кроме мороза и гало. Офигенно, — описал одно из своих видео Сергей Дворников.

Видео: Сергей Дворников