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Зима
Фоторепортаж

Из-за похолодания в небе над Новосибирском появилось гало

Новосибирцы фотографируют интересное оптическое явление

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Эта фотография сделана около 10 утра

Эта фотография сделана около 10 утра

Сегодня из-за похолодания в небе над Новосибирском появилось гало — читатели присылают в редакцию фотографии этого красивого оптического явления.

Новосибирец Дмитрий рассказал, что он наблюдал гало из окна и час назад, и сейчас, только теперь его цвета стали другими. 

Вид из того же окна, что и на первом фото, но с разницей в час — недалеко от «Ауры»

Вид из того же окна, что и на первом фото, но с разницей в час — недалеко от «Ауры»

Дмитрий сделал эту фотографию в 09:40 на Бориса Богаткова, когда проезжал там мимо на машине.

Читательница Юлия прислала фотографию с улицы Романова:

«Зимняя радуга в сильные морозы — далеко не редкое явление. В науке этот оптический феномен получил своё название — гало. Вот и в Новосибирск пришла настоящая зима», — пишет она.

Юлия считает, что это явление говорит о приходе настоящей зимы

Юлия считает, что это явление говорит о приходе настоящей зимы

А новосибирец Вячеслав Викторович сегодня заснял восход солнца и туман над рекой Обь. Он пояснил, что снимал видео на телефон на Димитровском мосту и спускался под мост.

Видео: Вячеслав Викторович

Александр Герасимов сделал эту фотографию в 11:20 на жилмассиве Снегири

Александр Герасимов сделал эту фотографию в 11:20 на жилмассиве Снегири

Сергей Дворников снял видео с гало на Плющихинском жилмассиве.

— За окном ничего не видно, кроме мороза и гало. Офигенно, — описал одно из своих видео Сергей Дворников. 

Видео: Сергей Дворников

Ранее фотограф НГС сделал 10 самых красивых фото с замерзающих пляжей Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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16 ноя 2019 в 11:42

Одни бездельники на фотографировали... До сих пор стоят на ипподромке Гибдд ждут...

Qwerty
16 ноя 2019 в 11:43

Покушают своих грибов и идут потом гало искать...

Греча
16 ноя 2019 в 12:09

И я жене говорю: смотри какое гало!
а она в ответ: устройся на работу, тунеядец, жрать нечего!