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Инструкция

Грянули первые морозы: 9 инструкций, которые спасут вас от погодных аномалий в Новосибирске

Как защитить кожу? Чем опасны такие морозы для организма? Как правильно утеплиться? Как завести машину?

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Первые сильные морозы под –20 грянули в середине ноября

Первые сильные морозы под –20 грянули в середине ноября

Обещанные синоптиками морозы под –20 пришли в Новосибирск под конец рабочей недели. В эту субботу, 16 ноября, столбик термометра показывает уверенные –22. В ближайшие дни, судя по прогнозу, морозы будут только крепчать — нас ждут резкие перепады температур, волна холода до –31 градуса и небольшое потепление в воскресенье.

НГС вспомнил 9 полезных текстов — как не обморозиться в такую погоду, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.

Чем опасны такие морозы

Привыкает ли организм к постоянным перепадам температур? Как лучше одеваться в такую погоду? Выше ли риск простудиться зимой, чем осенью и летом? Правда ли, что у некоторых людей есть аллергия на холод? Эти и другие важные вопросы о морозах и их влиянии на организм НГС задал врачам.
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Аномальные морозы еще впереди, но полезно будет вспомнить, при какой температуре школьники могут остаться дома. Загляните в нашу прошлогоднюю инструкцию: там много полезной информации.
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Любите зиму?

    ТЕГИ

    морозыполезная инструкция

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Qwerty
    16 ноя 2019 в 13:07

    Вот и наступило мое любимое время года:) Едешь в тепле, слушаешь музончик и видишь как на остановках в -30 стоят и трясутся людишки, что за Путина голосуют) А автобус может быть не скоро) Оптимизация трафика что поделать))

    Гость
    16 ноя 2019 в 13:04

    Вазелином везде смазываюсь,защищает от троллей и мороза.

    Фото пользователя
    16 ноя 2019 в 13:04

    Ношу шапку ушанку (как на аватарке) отлично защищает от морозов