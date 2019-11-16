Грянули первые морозы: 9 инструкций, которые спасут вас от погодных аномалий в Новосибирске

Обещанные синоптиками морозы под –20 пришли в Новосибирск под конец рабочей недели. В эту субботу, 16 ноября, столбик термометра показывает уверенные –22. В ближайшие дни, судя по прогнозу, морозы будут только крепчать — нас ждут резкие перепады температур, волна холода до –31 градуса и небольшое потепление в воскресенье.
НГС вспомнил 9 полезных текстов — как не обморозиться в такую погоду, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.
Привыкает ли организм к постоянным перепадам температур? Как лучше одеваться в такую погоду? Выше ли риск простудиться зимой, чем осенью и летом? Правда ли, что у некоторых людей есть аллергия на холод? Эти и другие важные вопросы о морозах и их влиянии на организм НГС задал врачам.
Чтобы ваша кожа гладко перенесла смену погоды и лютые морозы, готовить её к этому нужно уже сейчас. Как ухаживать за собой, чтобы не скукожиться к весне, мы спросили у врача-косметолога Светланы Корниловой. А она дала 7 полезных советов.
Мы нашли 10 вязаных вещей, в которых вы не смотритесь так, будто вас одевала бабушка. С выбором нам помогла стилист Анастасия Гомзикова. В этих шапках и шарфах вам будет тепло, а окружающие будут видеть в вас икону стиля.
При какой температуре можно остаться дома
Аномальные морозы еще впереди, но полезно будет вспомнить, при какой температуре школьники могут остаться дома. Загляните в нашу прошлогоднюю инструкцию: там много полезной информации.
Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше прошло в эту субботу, 16 ноября. Там многое изменилось. Например, цены на подъемники выросли на треть. А вот жилье, наоборот, подешевело. В нашем обзоре мы подробно рассказали, что еще поменялось на горнолыжном курорте.
НГС вспомнил об основных правилах для успешного запуска авто в долгие морозы, позволяющих гарантированно завести автомобиль после холодной ночи, и как можно дольше продержаться в морозный период.
Не можете придумать повод, чтобы выбраться на улицу в такую погоду? Устройте вместе с друзьями или семьей #дубакчеллендж: сделайте из кипятка настоящий ледяной фейерверк. Посмотрите в нашем обзоре фото и видео, как это выглядит.
Завалит ли Новосибирск снегом? Какую погоду обещают на декабрь–январь? Под Новый год будет тепло или нас ждут тридцатиградусные морозы? Мы поговорили с синоптиками и узнали предварительный прогноз на зиму.
Терпеть морозы — это не про вас? Тогда договаривайтесь с начальством о бессрочном отпуске, пакуйте чемоданы, покупайте билеты и отправляйтесь зимовать в теплую страну. Четыре сибиряка, которые каждую зиму проводят у моря, рассказали о своем опыте. И признались, сколько это стоит.