Грянули первые морозы: 9 инструкций, которые спасут вас от погодных аномалий в Новосибирске

Обещанные синоптиками морозы под –20 пришли в Новосибирск под конец рабочей недели. В эту субботу, 16 ноября, столбик термометра показывает уверенные –22. В ближайшие дни, судя по прогнозу, морозы будут только крепчать — нас ждут резкие перепады температур, волна холода до –31 градуса и небольшое потепление в воскресенье.

НГС вспомнил 9 полезных текстов — как не обморозиться в такую погоду, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.