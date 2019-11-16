«Они спорят, кто в кого раньше въехал»: на Ипподромской столкнулись две иномарки и троллейбус

Сегодня на Иподромской столкнулись сразу две легковые машины и троллейбус. Движение в сторону улицы Танковой затруднено.
— Вину никто не признаёт, пострадавших нет. Ждут сотрудников ДПС. У «Ниссана» подушки «стрельнули». Получается, он въехал в заднюю часть троллейбуса, а «Субару» въехала в заднюю часть «Ниссана». И вот они спорят, кто в кого раньше въехал, — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.
Вчера в городе тоже не обошлось без ДТП: сибирячка не справилась с управлением кроссовером и врезалась в столб.