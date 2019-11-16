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«Они спорят, кто в кого раньше въехал»: на Ипподромской столкнулись две иномарки и троллейбус

Сейчас участники аварии ждут сотрудников ДПС

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ДТП произошло около Ипподромской, 52 при движении в сторону улицы Танковой

ДТП произошло около Ипподромской, 52 при движении в сторону улицы Танковой

Сегодня на Иподромской столкнулись сразу две легковые машины и троллейбус. Движение в сторону улицы Танковой затруднено. 

— Вину никто не признаёт, пострадавших нет. Ждут сотрудников ДПС. У «Ниссана» подушки «стрельнули». Получается, он въехал в заднюю часть троллейбуса, а «Субару» въехала в заднюю часть «Ниссана». И вот они спорят, кто в кого раньше въехал, — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.

Столкновение произошло примерно 40 минут назад

Столкновение произошло примерно 40 минут назад

У&nbsp;«Ниссана» сработали подушки безопасности

У «Ниссана» сработали подушки безопасности

Больше всего пострадал&nbsp;«Ниссан»

Больше всего пострадал «Ниссан»

Вчера в городе тоже не обошлось без ДТП: сибирячка не справилась с управлением кроссовером и врезалась в столб.

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КОММЕНТАРИИ (50)

16 ноя 2019 в 10:19

кто последний, тот и крайний)) каламбур однако

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 10:24

Кто то явно из автоведроводителей в ватсапе залип... Выгладывал фото похолодания в инстаграм... Лодыри...

Qwerty
16 ноя 2019 в 10:40

Купить пруль это значит попрощаться с честью и достоинством. Как потом смотреть в глаза сыновьям и внукам? Как мириться потом с неуважением соседей? Это как клеймо, которое будет с вами на всю жизнь...