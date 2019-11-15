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Ещё одна победа: волейболисты «Локомотива» обыграли соперников из Ленинградской области

Игра закончилась со счётом 3:0

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Новосибирская команда обыграла соперников во всех трёх сетах

Новосибирская команда обыграла соперников во всех трёх сетах

Вечером в пятницу, 15 ноября, в первом матче полуфинала Кубка России волейболисты новосибирского клуба «Локомотив» обыграли команду из Ленинградской области.

— Еще одна победа сегодняшнего дня — «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в полуфинале Кубка России! Впереди еще два домашних матча. Наибольшее количество очков команде принес Константин Бакун (15), следующим по результативности стал Марко Ивович — 13 очков, у Сергея Савина — 12, — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».

Новосибирцы обыграли соперников во всех трёх сетах (25:21, 25:22, 25:23). Игра закончилась со счётом 3:0.

В прошлой игре новосибирцы обыграли соперников из Нижегородской области. Игра закончилась со счётом 3:1.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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15 ноя 2019 в 23:11

Поставил на точный счет и выиграл крупную сумму.

15 ноя 2019 в 23:37

Взяли значит очко
Молодцы