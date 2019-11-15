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Спорт

В Москве умер чемпион-тяжеловес из Новосибирска

Трагедия произошла в минувший четверг

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Олег Сайденцаль имел титулы чемпиона России, Европы и мира по жиму лёжа

Олег Сайденцаль имел титулы чемпиона России, Европы и мира по жиму лёжа

В Москве скончался известный пауэрлифтер из Новосибирска 44-летний Олег Сайденцаль. Трагедия произошла вечером в четверг, 14 ноября.

В Союзе пауэрлифторов России корреспонденту НГС подтвердили факт смерти спортсмена, однако разглашать обстоятельства отказались.

«Уже завтра мы должны были встречать этого сильного мужчину на помосте турнира "ЯРОСТЬ СТИХИЙ", но нежданная, грустная весть переступила наш порог... И много достижений и сложных правильных решений выпало на судьбу этого скромного здоровяка с необъятной широтой души, наполненной добротой, теплом и отзывчивостью», — говорится в сообщении официальной группы союза.

В группе «Команда | LEGION | Пауэрлифтинг»сообщается, что спортсмен умер от инфаркта.

Олег Сайденцаль многократно становился чемпионом России, Европы и мира по жиму лёжа. Он также является чемпионом конкурса «Арнольд Классик» и обладателем титула «Элита России». Также он установил несколько мировых рекордов.

В феврале 55-летний хоккеист скончался прямо во время любительского матча в ЛДС «Родник».

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КОММЕНТАРИИ (4)

15 ноя 2019 в 22:55

Всем паурлифтерам на заметку: нельзя пренебрегать аэробными циклическими нагрузками

Типичный работник чопа
15 ноя 2019 в 22:53

Какая трагедия? Что именно произошло? Ничего не понял.

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 22:53

В моем ЧОПе есть тяжеловесы, бывшие спортсмены.