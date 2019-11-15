В Москве умер чемпион-тяжеловес из Новосибирска

В Москве скончался известный пауэрлифтер из Новосибирска 44-летний Олег Сайденцаль. Трагедия произошла вечером в четверг, 14 ноября.
В Союзе пауэрлифторов России корреспонденту НГС подтвердили факт смерти спортсмена, однако разглашать обстоятельства отказались.
«Уже завтра мы должны были встречать этого сильного мужчину на помосте турнира "ЯРОСТЬ СТИХИЙ", но нежданная, грустная весть переступила наш порог... И много достижений и сложных правильных решений выпало на судьбу этого скромного здоровяка с необъятной широтой души, наполненной добротой, теплом и отзывчивостью», — говорится в сообщении официальной группы союза.
В группе «Команда | LEGION | Пауэрлифтинг»сообщается, что спортсмен умер от инфаркта.
Олег Сайденцаль многократно становился чемпионом России, Европы и мира по жиму лёжа. Он также является чемпионом конкурса «Арнольд Классик» и обладателем титула «Элита России». Также он установил несколько мировых рекордов.
В феврале 55-летний хоккеист скончался прямо во время любительского матча в ЛДС «Родник».