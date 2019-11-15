В Москве умер чемпион-тяжеловес из Новосибирска

Олег Сайденцаль имел титулы чемпиона России, Европы и мира по жиму лёжа

«Уже завтра мы должны были встречать этого сильного мужчину на помосте турнира "ЯРОСТЬ СТИХИЙ", но нежданная, грустная весть переступила наш порог... И много достижений и сложных правильных решений выпало на судьбу этого скромного здоровяка с необъятной широтой души, наполненной добротой, теплом и отзывчивостью», — говорится в сообщении официальной группы союза.

В Союзе пауэрлифторов России корреспонденту НГС подтвердили факт смерти спортсмена, однако разглашать обстоятельства отказались.

В Москве скончался известный пауэрлифтер из Новосибирска 44-летний Олег Сайденцаль. Трагедия произошла вечером в четверг, 14 ноября.

В группе «Команда | LEGION | Пауэрлифтинг»сообщается, что спортсмен умер от инфаркта.

Олег Сайденцаль многократно становился чемпионом России, Европы и мира по жиму лёжа. Он также является чемпионом конкурса «Арнольд Классик» и обладателем титула «Элита России». Также он установил несколько мировых рекордов.

В феврале 55-летний хоккеист скончался прямо во время любительского матча в ЛДС «Родник».