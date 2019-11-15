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Криминал

В Новосибирске грабители в масках украли у двух мужчин несколько миллионов рублей

Сейчас подозреваемых ищет полиция

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&nbsp;Очевидец сообщил, что грабителей было трое

 Очевидец сообщил, что грабителей было трое

В пятницу, 15 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ограбление, в результате которого преступники смогли отнять у пострадавших крупную сумму денег. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54».

Как сообщил читатель, инцидент произошёл по адресу: улица Автогенная, 120. Три человека в медицинских масках напали на двух мужчин, которые находились в машине, а затем забрали у них 8,7 миллиона рублей. После этого они скрылись с места преступление на кроссовере Honda CR-V.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

— Сегодня днем в полицию поступило сообщение, что на улице Автогенной, 120 неизвестными лицами было совершено нападение на автомобиль, в котором находились двое граждан. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции приняли заявление, по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению, а также задержанию лиц, причастных к совершению данного нападения, — рассказали в ведомстве.

Также корреспонденту НГС пояснили, что сумма причинённого ущерба сейчас устанавливается.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

В начале октября неизвестный ограбил офис микрозаймов в медицинской маске и дождевике.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
15 ноя 2019 в 21:49
+2 −2

зачем с такой суммой в 21 веке ходить? безнал не слышали, не?

Электорат
15 ноя 2019 в 22:00
+1 −1

Отвечаю сразу на все тупые вопросы, типа безнал же есть. Так вот, кто не шарит, мужики как раз денежки обналили через ИП, для...

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 21:55
+2 −0

А двери заблокировать не пробовали? Средства противодействия иметь и применить? Такую сумму налом иметь.Совместная акция...