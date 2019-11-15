В Новосибирске грабители в масках украли у двух мужчин несколько миллионов рублей

Как сообщил читатель, инцидент произошёл по адресу: улица Автогенная, 120. Три человека в медицинских масках напали на двух мужчин, которые находились в машине, а затем забрали у них 8,7 миллиона рублей. После этого они скрылись с места преступление на кроссовере Honda CR-V.

В пятницу, 15 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ограбление, в результате которого преступники смогли отнять у пострадавших крупную сумму денег. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54».

— Сегодня днем в полицию поступило сообщение, что на улице Автогенной, 120 неизвестными лицами было совершено нападение на автомобиль, в котором находились двое граждан. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции приняли заявление, по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению, а также задержанию лиц, причастных к совершению данного нападения, — рассказали в ведомстве.

Также корреспонденту НГС пояснили, что сумма причинённого ущерба сейчас устанавливается.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.



В начале октября неизвестный ограбил офис микрозаймов в медицинской маске и дождевике.